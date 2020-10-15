В Витебске судили - и оправдали - мужчину, видео с которым облетело Сеть. Его обвиняли в неповиновении милиции

Источник материала: Tut.by

Две недели назад, 27 сентября, Сеть облетели кадры из Витебска: шесть милиционеров несут в бус мужчину в красных джинсах. В тот день в областном центре не было воскресного марша протеста, но силовики точечно задерживали на улицах людей, которые, по их мнению, были подозрительными. Задержанный мужчина — работник «Водоканала» Сергей Козак — провел в ИВС сутки. 15 октября его судили — по обвинению в неповиновении милиции. Судья прекратил дело — в связи с отсутствием состава административного правонарушения.



Задержание Сергея Козака 27 сентября возле магазина «Евроопт» на Московском проспекте. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

27 сентября возле магазина «Евроопт» стояли разрозненные небольшие группы людей. К некоторым подходили милиционеры и проверяли документы.

В какой-то момент силовики заинтересовались документами нескольких женщин. Это снимал на телефон работник «Водоканала» Сергей Козак. Увидев это, милиционеры переключили свое внимание на него. Они потребовали, чтобы мужчина предъявил документы. Тот сказал, что сделает это, но вначале попросил, чтобы свои удостоверения показали сотрудники. Они отказались и повели Сергея к служебному бусу.

Мужчина не хотел идти в бус, упирался, тогда шесть милиционеров взяли его и понесли на руках. Задержанный кричал:

— Меня похищают бандиты! Фашисты!

Сергея привезли в Октябрьский РОВД, а оттуда — в ИВС. Под арестом он пробыл сутки. На него составили два протокола: за хулиганство (ст. 17.1 КоАП) и неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий (ст. 23.4 КоАП).

15 октября эпизод по неповиновению милиции рассмотрел судья суда Октябрьского района Витебска Илья Белоус.

Милиция обвиняла Козака в том, что он «вел себя подозрительно», «отказывался предъявить документы», «категорически отказывался проследовать в служебный автомобиль», «хватал сотрудников за форменное обмундирование», «громогласно выражался нецензурной бранью».

Сергей Козак в качестве доказательства своей невиновности предъявил суду видео, которое сам и снимал.

— На нем видно и слышно, что я не грублю милиции, не ругаюсь матом, не скандалю. Так же из видео понятно, что сотрудники мне не представились. Ко мне подошли неизвестные люди в масках. Кто они такие, не объяснили, документов не показали. Не сообщили, чего от меня хотят. Пройти к машине они мне тоже не предлагали. Без всяких слов и пояснений набросились и потащили меня к бусу. Я упирался — это была моя защитная реакция. Мне ничего другого не оставалось делать, — пояснил суду Сергей Козак.



Сергей Козак. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Мужчина заявил, что в бусе милиционеры разбили ему очки, сорвали маску.

— А потом взяли и сфотографировали. Зачем, спрашивается? Наверное, чтобы испугать, унизить. Сотрудники милиции так себя не ведут. Они могут человеку спокойно представиться, показать удостоверение и объяснить свой интерес к его личности. В моей ситуации ничего подобного с их стороны не было, — отметил Сергей.

Судья Илья Белоус прекратил дело в связи с отсутствием состава правонарушения.

По второму обвинению — в хулиганстве — Сергея Козака уже наказали: дали штраф в 54 рубля.

— Постановление вынесли в РОВД, без моего присутствия. Меня даже не уведомили, что будут рассматривать дело. Я узнал только о том, что оштрафован на 2 базовые величины. Свою вину в совершении хулиганства я не признаю. Буду это решение обжаловать, — сообщил TUT.BY Сергей Козак.