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Из Беларуси депортировали украинца, который якобы был на акции протеста. За ним уедет и семья

15.10.2020 18:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из Беларуси принудительно выслали 36-летнего украинца за то, что был задержан на акции протеста. Как сообщили в прокуратуре, сделано это в интересах защиты общественного порядка.


Фото из личного архива семьи Кириченко

Мария и Евгений Кириченко приехали в Беларусь из Донецкой области шесть лет назад. Бежали от войны. Устроились на работу, получили комнату в общежитии, здесь в первый класс пошел их сын Кирилл. Сейчас парень в шестом — и школу снова придется менять.

По закону иностранец может быть выслан из Беларуси в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан Республики Беларусь и других лиц, а также после освобождения из арестного дома или исправительного учреждения, если он не может быть подвергнут депортации.

Семья возвращается в Мирноград (пока семьи не было, так переименовали город Димитров в Донецкой области). Глава семейства уже уехал.

11 августа мужчину задержали на улице Советской в Гомеле недалеко от магазина «Копеечка» и увезли в РОВД. Супруга говорит, что ни в каких массовых мероприятиях он в тот вечер не участвовал: стоял у магазина и разговаривал по телефону с сыном. Но суд решил иначе: 12 августа за «нарушение порядка проведения массовых мероприятий» и «неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий» мужчине дали 12 суток ареста.

Правда, через трое суток Евгения, рассказывает Мария, выпустили.

— Муж пришел весь синий. Жаловался на боли в голове и спине, рассказывал, что сильно били. И когда везли в РОВД, и уже в самом РОВД. Особенно когда узнали, что украинец. Вспоминает, что говорили ему: «Так это ты меня, падла, жег на Майдане!» Муж ни на каком Майдане не был, — говорит Мария.

Евгений снял побои и написал заявление в Следственный комитет. Это, по мнению Марии, и повлияло на дальнейший ход развития событий.

22 сентября Евгения вызвали в отдел по гражданству и миграции и сообщили, что ему придется отсидеть еще те девять суток, которые он недосидел в августе. А после сообщили, что принято решение о высылке его из страны с установлением запрета на въезд сроком на 3 года.

На днях мужчину высадили на белорусско-украинской границе. Вскоре придется уехать из Беларуси и его супруге с сыном: семья расставаться не намерена.

 
Теги: Гомель
 
 
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Как сообщили в прокуратуре, сделано это в интересах защиты общественного порядка.
 
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