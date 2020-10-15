ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанин, выбросивший ребенка и собаку с 24-го этажа, в день трагедии был сильно пьян

15.10.2020 18:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Житель Минска, выбросивший с высоты 24-го этажа собаку и собственную дочь, а затем покончивший с собой, в день трагедии был сильно пьян. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», в эфире «Радио-Минск» рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Напомним, инцидент случился 30 июня на ул. Грибоедова. Во дворе дома были обнаружены тела ребенка и мужчины с признаками падения с высоты. Здесь же нашли и собаку без признаков жизни.

Как пояснила Юлия Гончарова, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. 1, 2 ч. 2 ст. 139 (Убийство заведомо малолетнего) Уголовного кодекса Республики Беларусь, а по результатам расследования уголовное дело прекратили в связи со смертью мужчины.

Следователи и эксперты провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину, опросили десятки свидетелей, включая родственников погибшей девочки и знакомых ее отца. К материалам уголовного дела также приобщили записи камер видеонаблюдения, установленных на фасаде дома, в лифте и других местах. Именно эти видеозаписи помогли установить события того дня поминутно, отметила Юлия Гончарова.

Выяснилось, что 33-летний минчанин находился дома со своей малолетней дочерью. В какой-то момент он собрал вещи своей бывшей сожительницы и поджег их в ванной комнате, а после этого взял свою восьмимесячную дочь и собаку породы той-терьер и направился на общий балкон 24-го этажа. Сначала мужчина сбросил с балкона домашнее животное, потом дочь, а после прыгнул сам.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что в момент произошедшего минчанин был сильно пьян (уровень алкоголя в крови составлял 2 промилле). Согласно заключению посмертной психолого-психиатрической экспертизы, у мужчины не было установлено наличия какого-либо психического расстройства, однако в период, предшествовавший его смерти, он испытывал выраженное эмоциональное напряжение, обусловленное внутриличностным конфликтом.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Минска, выбросивший с высоты 24-го этажа собаку и собственную дочь, а затем покончивший с собой, в день трагедии был сильно пьян. Об этом, как сообщает...
 
Новости дня
Новости общества
 
Генпрокурор рассказал о 400 уголовных делах, возбужденных после выборов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.10.2020
Mir24.TV Belarus
15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика