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Минчанин, выбросивший ребенка и собаку с 24-го этажа, в день трагедии был сильно пьян
15.10.2020 18:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Минска, выбросивший с высоты 24-го этажа собаку и собственную дочь, а затем покончивший с собой, в день трагедии был сильно пьян. Об этом, как сообщает корреспондент
Напомним, инцидент случился 30 июня на ул. Грибоедова. Во дворе дома
Как пояснила Юлия Гончарова, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. 1, 2 ч. 2 ст. 139 (Убийство заведомо малолетнего) Уголовного кодекса Республики Беларусь, а по результатам расследования уголовное дело прекратили в связи со смертью мужчины.
Следователи и эксперты провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину, опросили десятки свидетелей, включая родственников погибшей девочки и знакомых ее отца. К материалам уголовного дела также приобщили записи камер видеонаблюдения, установленных на фасаде дома, в лифте и других местах. Именно эти видеозаписи помогли установить события того дня поминутно, отметила Юлия Гончарова.
Выяснилось, что 33-летний минчанин находился дома со своей малолетней дочерью. В какой-то момент он собрал вещи своей бывшей сожительницы и поджег их в ванной комнате, а после этого взял свою восьмимесячную дочь и собаку породы той-терьер и направился на общий балкон 24-го этажа. Сначала мужчина сбросил с балкона домашнее животное, потом дочь, а после прыгнул сам.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что в момент произошедшего минчанин был сильно пьян (уровень алкоголя в крови составлял 2 промилле). Согласно заключению посмертной психолого-психиатрической экспертизы, у мужчины не было установлено наличия какого-либо психического расстройства, однако в период, предшествовавший его смерти, он испытывал выраженное эмоциональное напряжение, обусловленное внутриличностным конфликтом.
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Житель Минска, выбросивший с высоты 24-го этажа собаку и собственную дочь, а затем покончивший с собой, в день трагедии был сильно пьян. Об этом, как сообщает...
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