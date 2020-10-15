Минчанин, выбросивший ребенка и собаку с 24-го этажа, в день трагедии был сильно пьян

Источник материала: Tut.by

Житель Минска, выбросивший с высоты 24-го этажа собаку и собственную дочь, а затем покончивший с собой, в день трагедии был сильно пьян. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» , в эфире «Радио-Минск» рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Напомним, инцидент случился 30 июня на ул. Грибоедова. Во дворе дома были обнаружены тела ребенка и мужчины с признаками падения с высоты. Здесь же нашли и собаку без признаков жизни.

Как пояснила Юлия Гончарова, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. 1, 2 ч. 2 ст. 139 (Убийство заведомо малолетнего) Уголовного кодекса Республики Беларусь, а по результатам расследования уголовное дело прекратили в связи со смертью мужчины.

Следователи и эксперты провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину, опросили десятки свидетелей, включая родственников погибшей девочки и знакомых ее отца. К материалам уголовного дела также приобщили записи камер видеонаблюдения, установленных на фасаде дома, в лифте и других местах. Именно эти видеозаписи помогли установить события того дня поминутно, отметила Юлия Гончарова.

Выяснилось, что 33-летний минчанин находился дома со своей малолетней дочерью. В какой-то момент он собрал вещи своей бывшей сожительницы и поджег их в ванной комнате, а после этого взял свою восьмимесячную дочь и собаку породы той-терьер и направился на общий балкон 24-го этажа. Сначала мужчина сбросил с балкона домашнее животное, потом дочь, а после прыгнул сам.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что в момент произошедшего минчанин был сильно пьян (уровень алкоголя в крови составлял 2 промилле). Согласно заключению посмертной психолого-психиатрической экспертизы, у мужчины не было установлено наличия какого-либо психического расстройства, однако в период, предшествовавший его смерти, он испытывал выраженное эмоциональное напряжение, обусловленное внутриличностным конфликтом.