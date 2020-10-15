|
Lufthansa Technik обслужит белорусский борт № 1
15.10.2020 18:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 окт – Sputnik. Компания Lufthansa Technik подтвердила, что приняла на обслуживание лайнер "Белавиа", он будет обслужен согласно заключенному контракту, сообщают
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что рабочие Lufthansa Technik в Гамбурге призвали свое руководство отказаться от обслуживания самолета, которым пользуется президент Беларуси Александр Лукашенко, мотивировав это его действиями во время и после президентской гонки.
"Можем подтвердить, что в настоящее время самолет "Белавиа" находится в зоне обслуживания в Lufthansa Technik", – сообщил представитель компании Вольфганг Райнерт.
Он также уточнил, что, несмотря на призывы рабочих, Lufthansa Technik выполняет все контракты.
Отношения Беларуси и ЕС ухудшились после прошедших в республике 9 августа выборов, на которых, по данным ЦИК, снова победил Лукашенко, набрав 80% голосов. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным главой государства, а в республике до настоящего времени продолжаются массовые акции протеста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представитель немецкой компании заявил, что несмотря на призывы рабочих, компания выполнит контракт.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)