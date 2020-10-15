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Lufthansa Technik обслужит белорусский борт № 1

15.10.2020 18:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт – Sputnik. Компания Lufthansa Technik подтвердила, что приняла на обслуживание лайнер "Белавиа", он будет обслужен согласно заключенному контракту, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу немецкой компании.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее в ряде СМИ появилась информация, что рабочие Lufthansa Technik в Гамбурге призвали свое руководство отказаться от обслуживания самолета, которым пользуется президент Беларуси Александр Лукашенко, мотивировав это его действиями во время и после президентской гонки.

"Можем подтвердить, что в настоящее время самолет "Белавиа" находится в зоне обслуживания в Lufthansa Technik", – сообщил представитель компании Вольфганг Райнерт.

Он также уточнил, что, несмотря на призывы рабочих, Lufthansa Technik выполняет все контракты.

Отношения Беларуси и ЕС ухудшились после прошедших в республике 9 августа выборов, на которых, по данным ЦИК, снова победил Лукашенко, набрав 80% голосов. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным главой государства, а в республике до настоящего времени продолжаются массовые акции протеста.

 
Теги: Минск
 
 
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Представитель немецкой компании заявил, что несмотря на призывы рабочих, компания выполнит контракт.
 
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