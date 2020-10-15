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В Барановичах огласили приговор по делу о краже рельсов на 36 тысяч рублей

15.10.2020 19:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Барановичах огласили приговор четверым жителям района, которые обвинялись в краже рельсов.


Фото использовано в качестве иллюстрации

Преступная группа выходила на дело ночью. Мужчины откручивали болты, разрезали рельсы на части и вывозили на автомобиле. Двое обвиняемых украли имущества Барановичской дистанции пути на сумму 27,5 тысячи рублей. Еще двое — на 4,6 тысячи рублей каждый. В общей сложности размер ущерба составил 36,6 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Брестского областного суда.

Двоих признали виновными в краже группой лиц в особо крупном размере. Им назначили по 4 года колонии усиленного режима со штрафами в размере 100 базовых величин (2700 рублей) каждому.

Оставшиеся проходили только по групповой краже. Им назначили штрафы. Одному 80 базовых (2160 рублей), второму — 100 (2700 рублей).

Обвиняемых также обязали возместить причиненный вред.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
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Двоих участников преступной группы отправили в колонию, остальным дали штрафы.
 
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