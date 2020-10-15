ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Люди с инвалидностью вышли на акцию протеста в Минске, были задержания

15.10.2020 19:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вслед за пенсионерами и Минске в День матери прошел женский марш">матерями на акцию протеста в Минске вышли люди с инвалидностью. 15 октября они собрались в центре города, у Красного костела, а потом прошлись по проспекту Независимости до ГУМа. На марше не обошлось без задержаний.


Днем в четверг люди с инвалидностью пришли с плакатами и цветами на площадь Независимости, к Красному костелу. В акции участвовало около сотни человек.

Некоторые участники акции передвигались на инвалидных колясках, многие опирались на трости во время ходьбы. На плакатах были и такие надписи: «Света — мой президент». Люди объясняли, что выступают против насилия, за честные выборы и соблюдение законов в стране.






Не обошлось без задержаний: еще на площади Независимости забрали как минимум двух человек. Забирали людей в микроавтобусы неопознанные силовики.

Когда от площади Независимости колонна шла по проспекту, люди с инвалидностью кричали: «Позор! Позор!», скандировали: «Жыве Беларусь!».

Позже стало известно, что среди задержанных во время акции — Олег Граблевский, сотрудник Офиса по правам людей с инвалидностью. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке директор учреждения Сергей Дроздовский.

Олег Граблевский «осуществлял правозащитное наблюдение за маршем людей с инвалидностью», уточнил Дроздовский.




Во время акции протеста людей с инвалидностью ГАИ перекрывала движение в нескольких точках проспекта.

Марш закончился возле ГУМа, участники расходились под аплодисменты.


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые участники акции передвигались на инвалидных колясках, многие опирались на трости во время ходьбы. На плакатах были и такие надписи: «Света - мой...
 
Новости дня
Новости общества
 
Lufthansa Technik обслужит белорусский борт № 1
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.10.2020
Mir24.TV Belarus
15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика