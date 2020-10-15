Люди с инвалидностью вышли на акцию протеста в Минске, были задержания

Источник материала: Tut.by

Вслед за пенсионерами и Минске в День матери прошел женский марш">матерями на акцию протеста в Минске вышли люди с инвалидностью. 15 октября они собрались в центре города, у Красного костела, а потом прошлись по проспекту Независимости до ГУМа. На марше не обошлось без задержаний.





Днем в четверг люди с инвалидностью пришли с плакатами и цветами на площадь Независимости, к Красному костелу. В акции участвовало около сотни человек.

Некоторые участники акции передвигались на инвалидных колясках, многие опирались на трости во время ходьбы. На плакатах были и такие надписи: «Света — мой президент». Люди объясняли, что выступают против насилия, за честные выборы и соблюдение законов в стране.





















Не обошлось без задержаний: еще на площади Независимости забрали как минимум двух человек. Забирали людей в микроавтобусы неопознанные силовики.

Когда от площади Независимости колонна шла по проспекту, люди с инвалидностью кричали: «Позор! Позор!», скандировали: «Жыве Беларусь!».

Позже стало известно, что среди задержанных во время акции — Олег Граблевский, сотрудник Офиса по правам людей с инвалидностью. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке директор учреждения Сергей Дроздовский.

Олег Граблевский «осуществлял правозащитное наблюдение за маршем людей с инвалидностью», уточнил Дроздовский.













Во время акции протеста людей с инвалидностью ГАИ перекрывала движение в нескольких точках проспекта.

Марш закончился возле ГУМа, участники расходились под аплодисменты.



