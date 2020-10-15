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Люди с инвалидностью вышли на акцию протеста в Минске, были задержания
15.10.2020 19:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вслед за
Днем в четверг люди с инвалидностью пришли с плакатами и цветами на площадь Независимости, к Красному костелу. В акции участвовало около сотни человек.
Некоторые участники акции передвигались на инвалидных колясках, многие опирались на трости во время ходьбы. На плакатах были и такие надписи: «Света — мой президент». Люди объясняли, что выступают против насилия, за честные выборы и соблюдение законов в стране.
Не обошлось без задержаний: еще на площади Независимости забрали как минимум двух человек. Забирали людей в микроавтобусы неопознанные силовики.
Когда от площади Независимости колонна шла по проспекту, люди с инвалидностью кричали: «Позор! Позор!», скандировали: «Жыве Беларусь!».
Позже стало известно, что среди задержанных во время акции — Олег Граблевский, сотрудник Офиса по правам людей с инвалидностью. Об этом
Олег Граблевский «осуществлял правозащитное наблюдение за маршем людей с инвалидностью», уточнил Дроздовский.
Во время акции протеста людей с инвалидностью ГАИ перекрывала движение в нескольких точках проспекта.
Марш закончился возле ГУМа, участники расходились под аплодисменты.
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Некоторые участники акции передвигались на инвалидных колясках, многие опирались на трости во время ходьбы. На плакатах были и такие надписи: «Света - мой...
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