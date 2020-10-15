Лукашенко провел кадровые перестановки в судейском корпусе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым проводятся кадровые перестановки в судейском корпусе республики, сообщили в пресс-службе главы государства.

Так, работавший в Мингорсуде Игорь Любовицкий назначен судьей Верховного суда, Андрей Лихач – заместителем председателя Гродненского областного суда, Светлана Гончар – заместителем председателя Минского областного суда, Сергей Николаев – первым замом, а Ольга Ромашевская – заместителем председателя Минского городского суда.

От должностей освобождены судья ВС Руслан Анискевич, а также Алексей Левкович и Виталий Кулеш зампреды Минского и Гродненского областных судов соответственно.

Отдельные кадровые перестановки также проведены в ряде различных судов в регионах страны.