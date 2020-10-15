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Лукашенко провел кадровые перестановки в судейском корпусе
15.10.2020 19:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым проводятся кадровые перестановки в судейском корпусе республики, сообщили в пресс-службе главы государства.
© Sputnik / Виктор Толочко
Так, работавший в Мингорсуде Игорь Любовицкий назначен судьей Верховного суда, Андрей Лихач – заместителем председателя Гродненского областного суда, Светлана Гончар – заместителем председателя Минского областного суда, Сергей Николаев – первым замом, а Ольга Ромашевская – заместителем председателя Минского городского суда.
От должностей освобождены судья ВС Руслан Анискевич, а также Алексей Левкович и Виталий Кулеш зампреды Минского и Гродненского областных судов соответственно.
Отдельные кадровые перестановки также проведены в ряде различных судов в регионах страны.
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От должности освобождены судья Верховного суда, а также зампреды Минского и Гродненского областных судов.
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