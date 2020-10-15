15 суток дали члену Координационного совета Гатальской. Силовики зашли в квартиру вслед за доставкой еды

Источник материала: Tut.by

10 октября в Минске была задержана член Координационного совета, эко-активистка и координатор команды «Маршируй, детка!» Светлана Гатальская. По словам ее парня, который был в момент задержания рядом с ней, в квартиру пришел доставщик еды, а затем и сотрудники РУВД. Девушку осудили на 15 суток по скриншоту с видео.



Светлана Гатальская. Фото: страница Гатальской в facebook.com

Светлана Гатальская эко-активистка, координатор команды «Маршируй, детка», член основного состава Координационного совета. 10 октября она была дома со своим парнем Михаилом. В 15.30 молодые люди заказали доставку еды на дом, в 16.20 пришел курьер.

— Мы открыли дверь, начали готовить сдачу, буквально через минуту зашли три сотрудника в «гражданке», один из них показал удостоверение. В этой стрессовой ситуации я не успел записать его фамилию. Мы расплатились с доставщиком, он был очень напуган, у меня не было возможности его расспросить, но по выражению его лица, было заметно, что для него это было странным. Так как сотрудники уже прорвались в квартиру, выгонять их не представлялось возможным, они были настойчивы и поторапливали нас, — рассказывает Михаил.

По словам парня, вряд ли доставщик еды знал, что при нем будет происходить задержание человека. Позже соседи рассказали Михаилу, что до задержания милиционеры в гражданской одежде находились у подъезда около часа.

Сотрудники РУВД сказали, что Светлану забирают в Московское РУВД, причину сотрудники не знали сами. Пара быстро успела собрать некоторые вещи и девушку увезли на гражданском бусе в Московское РУВД. Михаил также успел сообщить адвокату Светланы о задержании. В 17 часов защитник уже добивалась встречи со своей клиенткой, но в оперативно-дежурной части сказали, что Гатальская к ним не поступала. Через два часа, выяснилось, что девушку увезли в Советское РУВД, там сказали, что Светлана в ЦИП на Окрестина. Позже в Московском РУВД подтвердили, что до ЦИП Гатальская действительно была у них.

12 октября в суде Московского района прошло заседание, на котором протокол отправили на доработку, так как в нем было указано, что Светлана участвовала в женском марше 29 сентября, но 29 сентября — это вторник, никакого женского марша в этот день не было. Протокол доработали, изменили дату на 29 августа, вернули в суд. Адвокат и там заметила ошибки, по итогу протокол дорабатывали три раза и он все равно был с ошибками, рассказывает Михаил.

На суде было озвучено, что сторона обвинения опиралась на скриншот видео без указания даты, где Светлана ходит в некой толпе людей. Было отказано в ходатайстве о привлечении свидетелей, которые составляли рапорт на Светлану. Единственным свидетелем на суде был Михаил, но со стороны защиты. Адвокатом была заявлена позиция о том, что нет никаких доказательств об участии Светланы в маршах.

Светлану Гатальскую осудили на 15 суток по ч 1. ст. 23.34 за участие в марше 29 августа. Хотя девушка пояснила на суде, что в митинге она участвовала не 29 а 10 августа. Но суд не принял это во внимание.

— К сожалению, вчера она находилась в ЦИПе, это была среда, а сегодня день передач, и сегодня я узнал, что ее перевели в Жодино, а в Жодино день передач — это среда. Соответственно, у меня нет никакой возможности передать ей теплые вещи. Но я уверен, что она стойко перенесет эти лишения и выйдет 25 числа с лучезарной улыбкой и будет рассказывать всякие истории от сокамерников и то, что с ней происходило, — рассказывает парень Светланы Михаил.

Адвокат намерена обжаловать решение суда.

После того, как девушку задержали, читатели прислали нам в обратную связь такое граффити с логотипом движения «Маршируй, детка!», оно появилось возле дома, где живет Гатальская. Таким образом соседи решили поддержать девушку.



Фото: читатель TUT.BY