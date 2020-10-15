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Генпрокурор рассказал, сколько дел возбуждено за участие в акциях и по фактам насилия силовиков
15.10.2020 20:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси с 9 августа возбуждено более 400 уголовных дел за нарушение общественного порядка. Об этом рассказал генеральный прокурор Андрей Швед, сообщает
По словам Шведа, многие из этих дел уже на стадии завершения предварительного расследования, все виновные предстанут перед судом. Он также отметил, что отмечается «радикализация протестных настроений».
— Совместно с правоохранительными органами сейчас принимаются самые решительные меры к тому, чтобы пресекать любые попытки радикальных действий со стороны граждан. Речь идет, например, о фактах блокирования дорожного движения, прежде всего — в столице. Прокуроры ориентировали органы дознания, правоохранителей на то чтобы максимально повысить оперативность задержания таких лиц, в каждом случае немедленно возбуждать уголовные дела, решать вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Хочу сразу сказать, что государственные обвинители по этим делам и другим делам, связанным с нарушением общественного порядка, ориентированы на поддержание государственного обвинения в части того, чтобы просить суды назначать максимальные меры наказания.
Что же касается заявлений граждан, пострадавших от действий силовиков, то, как отметил Швед, «у нас правовое государство».
— Нет ни одного факта, чтобы заявление-сообщение гражданина о совершении в отношении него противоправных действий не было зарегистрировано и не рассматривалось в установленном порядке. Всему свое время, есть процессуальные сроки, будут приняты законные решения по каждому сообщению, — заверил он.
Напомним, экспертам ООН известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, задержанными в Беларуси в ходе протестных акций после 9 августа. Пока ни одного уголовного дела по этим фактам возбуждено не было.
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«Нет ни одного факта, чтобы заявление-сообщение гражданина о совершении в отношении него противоправных действий не было зарегистрировано и не рассматривалось в...
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