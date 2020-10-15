Генпрокурор рассказал, сколько дел возбуждено за участие в акциях и по фактам насилия силовиков

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 9 августа возбуждено более 400 уголовных дел за нарушение общественного порядка. Об этом рассказал генеральный прокурор Андрей Швед, сообщает телеканал «Беларусь 1» .



Андрей Швед. Фото: пресс-служба госкомитета судебных экспертиз

По словам Шведа, многие из этих дел уже на стадии завершения предварительного расследования, все виновные предстанут перед судом. Он также отметил, что отмечается «радикализация протестных настроений».

— Совместно с правоохранительными органами сейчас принимаются самые решительные меры к тому, чтобы пресекать любые попытки радикальных действий со стороны граждан. Речь идет, например, о фактах блокирования дорожного движения, прежде всего — в столице. Прокуроры ориентировали органы дознания, правоохранителей на то чтобы максимально повысить оперативность задержания таких лиц, в каждом случае немедленно возбуждать уголовные дела, решать вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Хочу сразу сказать, что государственные обвинители по этим делам и другим делам, связанным с нарушением общественного порядка, ориентированы на поддержание государственного обвинения в части того, чтобы просить суды назначать максимальные меры наказания.

Что же касается заявлений граждан, пострадавших от действий силовиков, то, как отметил Швед, «у нас правовое государство».

— Нет ни одного факта, чтобы заявление-сообщение гражданина о совершении в отношении него противоправных действий не было зарегистрировано и не рассматривалось в установленном порядке. Всему свое время, есть процессуальные сроки, будут приняты законные решения по каждому сообщению, — заверил он.

Напомним, экспертам ООН известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, задержанными в Беларуси в ходе протестных акций после 9 августа. Пока ни одного уголовного дела по этим фактам возбуждено не было.