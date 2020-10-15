В Гродно во время благотворительной встречи задержали директора детского хосписа

Источник материала: Tut.by

В одном из дворов в микрорайоне Ольшанка проходила благотворительная встреча с представителями Гродненского детского хосписа, на которой директор организации рассказывала о хосписной помощи и возможностях для волонтеров. На встречу приехали сначала сотрудники милиции в форме, а потом и ОМОН. Директор хосписа Ольга Величко была задержана. Об этом TUT.BY рассказали жители одного из соседних домов.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Все происходило во дворе на улице Огинского. Ольга рассказывала об организации, о детях, о том, как можно помочь тяжелобольным детям. На встречу собралось не очень много людей. Приехали милиционеры с громкоговорителем, начали говорить, чтобы мы расходились и что мероприятие незаконное. Никто не расходился, сотрудники отошли, и через какое-то время приехал ОМОН. Ольгу задержали. Сначала говорили, что за организацию массового мероприятия, а потом сказали, что за участие в митинге 6 сентября, однако в тот день никаких митингов в городе не было. Может, они что-то напутали. Тем не менее ее забрали и сказали, что могут продержать ее три часа для разбирательства, — рассказали гродненцы.



Милиция пришла на благотворительную встречу

Ольгу отвезли в РОВД Октябрьского района Гродно.