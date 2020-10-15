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Генерал Кубраков: Вся минская милиция против насилия. Мы всего лишь пресекаем противоправные действия

15.10.2020 21:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сорок пять сотрудников ОМОНа физически пострадали от участников протестных акций. Об этом заявил начальник ГУВД Мингорисполкома, генерал Иван Кубраков в передаче «Ничего личного» на ОНТ.


Фото: minsknews.by

— Телесные повреждения разные — начиная от переломов, ушибов и заканчивая сотрясением головного мозга, — перечислил травмы омоновцев Кубраков.

Ведущий программы Марат Марков уточнил, что, по его сведениям, после радикализации протестов есть и «удары заточкой».

— Да, действительно, такие удары есть, но сотрудники находились в защите, поэтому удар заточкой пришелся в… (он не смог продолжить свою мысль).

На вопрос ведущего, почему негосударственные СМИ не сообщают о таких фактах, Кубраков ответил:

— Негосударственные СМИ, телеграм-каналы сообщают только то, что им выгодно, пытаются представить сотрудников органов внутренних дел той силой, которая проявляет жестокость определенную и так далее.

Кубраков отметил, что многие, приходящие на акции, говорят, что вышли против насилия:

— Так вот, я хочу с уверенностью сказать, все органы внутренних дел, вся минская милиция против насилия. Мы всего лишь пресекаем противоправные действия.

Начальник минской милиции заявил, что, когда граждане перестанут выходить на улицы и нарушать закон, «тогда не будет ни применения физической силы, ни оснований для применения спецсредств».

 
 
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Начальник минской милиции заявил, что, когда граждане перестанут выходить на улицы и нарушать закон, «тогда не будет ни применения физической силы, ни оснований...
 
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