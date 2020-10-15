Отопление дали во все жилые дома Минска

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт – Sputnik. Отопление включено во всех жилых домах Минска, сообщили в четверг в городском исполнительном комитете.

Отопление в социально значимых объектах столицы начали включать в минувший понедельник. Подавать тепло в жилые дома столицы стали со вторника 13 октября.

"Однако по нескольким десяткам адресов возникли аварийные ситуации, из-за которых тепло не поступило по отдельным стоякам или в отдельные квартиры", – сказали в Мингорисполкоме.

Там также пообещали, что аварии будут устранены в ближайшее время. По нормативам на это отведено десять дней, а для скорейшего проведения работ специалисты ЖЭУ будут трудиться в выходные.

"В остальных домах проводят наладку систем автоматического регулирования подачи тепла и развоздушивание", – уточнили в исполкоме.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, ночная температура воздуха может опуститься до нуля градусов уже 16 октября, а 17 октября столбик термометра может упасть до –2°С.