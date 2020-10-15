ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генпрокурор рассказал о 400 уголовных делах, возбужденных после выборов

16.10.2020 12:11 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Генеральный прокурор Андрей Швед рассказал, что в Беларуси после выборов было возбуждено порядка четырехсот уголовных дел. При этом про наказание за насилие со стороны силовиков Швед так ничего и не рассказал.

В то же время Швед пообещал, что обвинители будут просить у суда максимальные меры наказания по делам о нарушении общественного порядка со стороны граждан.

Генпрокурор рассказал, что с 9 августа в стране было возбуждено порядка четырехсот уголовных дел о нарушении правопорядка, причем многие из них находятся на стадии завершения предварительного следствия, скоро начнутся суды. Сейчас особое внимание правоохранители уделяют людям, которые перекрывают дороги.

При этом генпрокурор так и не рассказал, будут ли возбуждены уголовные дела по фактам избиений, насилия и пыток.

«Нет ни одного факта, чтобы заявление-сообщение гражданина о совершении в отношении него противоправных действий не было зарегистрировано и не рассматривалось в установленном порядке. Всему свое время, есть процессуальные сроки, будут приняты законные решения по каждому сообщению», — сказал он, передает БелТА.

Напомним, что по словам комиссара Совета Европы Дуньи Миятович, белорусские власти обязаны соблюдать взятые на себя обязательства в сфере прав человека: международные правовые нормы обязывают Минск расследовать сообщения о пытках и жестоком обращении с задержанными. В ООН осудили действия белорусских правоохранителей и призвали власти начать диалог с оппозицией.

Совет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека принял резолюцию по применению насилия во время протестов в Беларуси. В частности, в ООН призвали власти Беларуси прекратить применение чрезмерной силы в отношении участников акций протеста и остановить аресты. Кроме этого, 23 страны требуют освободить всех политзаключенных, журналистов, правозащитников и других задержанных в ходе протестов.

К середине октября общее число задержанных на акциях протеста граждан приблизилось к 15 тысячам. Репрессий такого масштаба Беларусь в современной истории еще не видела.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный прокурор Андрей Швед рассказал, что в Беларуси после выборов было возбуждено порядка четырехсот уголовных дел. При этом про наказание за насилие со...
 
Новости дня
Новости общества
 
Многодетным родителям могут сократить рабочий день до 7 часов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.10.2020
Mir24.TV Belarus
16.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика