Без солнца, но и без дождя. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные нас ждет достаточно комфортная для середины октября погода: днем будет до +6 градусов, а ночью еще пока без заморозков, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Reuters

В субботу днем — +4…6 °С. Небо в тучах, но без осадков.

В воскресенье — такая же погода. Но вечером она испортится: в прогнозе дождь и ветер порывами до 15 метров в секунду.

Хороших выходных, друзья!

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