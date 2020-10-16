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Без солнца, но и без дождя. Погода в Витебске в выходные

16.10.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные нас ждет достаточно комфортная для середины октября погода: днем будет до +6 градусов, а ночью еще пока без заморозков, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Reuters

В субботу днем — +4…6 °С. Небо в тучах, но без осадков.

В воскресенье — такая же погода. Но вечером она испортится: в прогнозе дождь и ветер порывами до 15 метров в секунду.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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В выходные нас ждет достаточно комфортная для середины октября погода: днем будет до +6 градусов, а ночью еще пока без заморозков.
 
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