Прохладно, ветрено и пасмурно. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В Гродно уже окончательно пришла осень. В выходные в областном центре будет прохладно, ветрено и пасмурно, а в воскресенье еще и дождливо, предупреждает pogoda.by.





В субботу будет холодно — +6−8°C, сплошная облачность, но без дождей.

В воскресенье утром можно будет поймать немного солнца, а днем и вечером все время будет пасмурно, возможен небольшой дождь и сильный ветер. Опять холодно — до +8°C.

Хороших выходных, друзья!

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