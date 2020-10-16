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Прохладно, ветрено и пасмурно. Погода в Гродно в выходные
16.10.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно уже окончательно пришла осень. В выходные в областном центре будет прохладно, ветрено и пасмурно, а в воскресенье еще и дождливо,
В субботу будет холодно — +6−8°C, сплошная облачность, но без дождей.
В воскресенье утром можно будет поймать немного солнца, а днем и вечером все время будет пасмурно, возможен небольшой дождь и сильный ветер. Опять холодно — до +8°C.
Хороших выходных, друзья!
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В Гродно уже окончательно пришла осень.
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