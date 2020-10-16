Похолодание, дожди и сильный ветер. Все о погоде в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Бресте пройдут с дождями и сильным ветром, предупреждает pogoda.by .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу будет облачно. Возможны дожди — но это маловероятно. Воздух прогреется до +8°С.

В воскресенье небо затянет тучами. Утром и вечером возможны дожди. Во второй половине дня усилится ветер — до 15 м/с, так что паркуйтесь во дворах подальше от деревьев.

Хороших выходных, друзья!