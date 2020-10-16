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Похолодание, дожди и сильный ветер. Все о погоде в Бресте в выходные
16.10.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящие выходные в Бресте пройдут с дождями и сильным ветром, предупреждает
В субботу будет облачно. Возможны дожди — но это маловероятно. Воздух прогреется до +8°С.
В воскресенье небо затянет тучами. Утром и вечером возможны дожди. Во второй половине дня усилится ветер — до 15 м/с, так что паркуйтесь во дворах подальше от деревьев.
Хороших выходных, друзья!
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В воскресенье постарайтесь парковаться подальше от деревьев.
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