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Похолодание, дожди и сильный ветер. Все о погоде в Бресте в выходные

16.10.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Бресте пройдут с дождями и сильным ветром, предупреждает pogoda.by.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу будет облачно. Возможны дожди — но это маловероятно. Воздух прогреется до +8°С.

В воскресенье небо затянет тучами. Утром и вечером возможны дожди. Во второй половине дня усилится ветер — до 15 м/с, так что паркуйтесь во дворах подальше от деревьев.

Хороших выходных, друзья!

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Теги: Брест
 
 
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В воскресенье постарайтесь парковаться подальше от деревьев.
 
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