Около 100 белорусов уже получили биометрические документы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт - Sputnik. В Минске в тестовом режиме начали выдавать биометрические документы, их получили уже около 100 человек, об этом сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Алексея Бегуна.

© Sputnik Юлия Балакирева Образцы ID-карт

В данный момент в Минске такие биометрические паспорта и ID-карты выдают в качестве эксперимента во Фрунзенском и в Партизанском районах. Для получения таких документов людям не нужно предоставлять никаких дополнительных документов, кроме паспорта. Делают фотографию, снимают отпечатки пальцев и проверяют всю необходимую информацию прямо на месте.

© Photo : Министерство связи и информатизации РБ Образец биометрического паспорта

Биометрические паспорта и ID-карты уже получили белорусы, которые обратились в подразделения по гражданству и миграции по месту регистрации. Их выдают только по предварительному согласию каждого человека. Сейчас выдача биометрических документов проводится в тестовом режиме - специалисты настраивают оборудование для их массовой выдачи.

Биометрические документы в Беларуси планируют начать выдавать массово с января 2021 года. Документом, который будет использоваться внутри страны, будет ID-карта. Чтобы выехать за границу, нужен будет биометрический паспорт. Обычные бумажные паспорта при этом продолжат действовать.