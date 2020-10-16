Витеблянка попросила власть разрешить ей «пикет» на собственном балконе (а ее уже за такой судили). Что ответили?

Источник материала: Tut.by

В начале октября суд наказал супругов Константина и Татьяну Северинцев — родителей политика Павла Северинца, — за «пикетирование в общественном месте» — на лоджии собственной квартиры. Муж получил предупреждение, жена — штраф. Татьяна написала в администрацию района: так можно ли проводить на балконе «массовые мероприятия»? Местная власть ответила.



Флаг на лоджии семьи Северинцев

Напомним, 30 августа по Витебску ходили мирные демонстранты. Колонна прошла и мимо дома на проспекте Строителей, где живут Северинцы. Татьяна и Константин, а также их знакомая Елена Янушковская вышли на лоджию и приветствовали шествие большим БЧБ-флагом.

Согласно протоколу милиции, который лег в основу решения суда, Татьяна «находилась в общественном месте — на лоджии в своей квартире, и на глазах у других горожан принимала активное участие в пикетировании: выражала общественно-политические интересы с использованием бело-красно-белого полотнища, привлекала внимание прохожих, показывала жесты руками».

Судья Михаил Юрченко тогда спросил, обращалась ли женщина в администрацию района за разрешением на проведение массового мероприятия, чем вызвал смех в зале суда.

— Как это понимать? Моя квартира — это общественное место? Я должна была бежать в администрацию Первомайского района и спрашивать разрешения выйти на лоджию? Какое может быть пикетирование в собственной квартире? — интересовалась в ответ Татьяна.

Суд тогда оштрафовал Татьяну Северинец на 25 базовых величин (675 рублей) и вынес предупреждение ее мужу Константину.

Елена Янушковская за участие в этой же «акции на балконе» еще раньше получила штраф в 945 рублей.

Татьяна Северинец написала заявление в администрацию своего района с просьбой санкционировать ей «массовое мероприятие на лоджии своей квартиры».

Через две недели пришел ответ за подписью замглавы администрации Первомайского района Витебска Сергея Бородина. В нем говорится, что лоджия «не относится к общественному месту», а значит, — не подпадает под действие закона «О массовых мероприятия в Республике Беларусь». Соответственно, разрешение местной власти на проведение «массовых мероприятий» на лоджии не требуется.



Фото предоставлено Татьяной Северинец

Татьяна Северинец, кстати, обжаловала то решение суда. TUT.BY будет следить за исходом дела.