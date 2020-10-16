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Неприятная осень. Погода в Гомеле в выходные
16.10.2020 09:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За окном уже середина октября — и в ближайшие дни будет холодно и сыро,
Похолодает уже сегодня. В субботу будет еще хуже: северный ветер порывами до 15 м/с, всего +10°C, вечером — дождь.
В воскресенье — ветер, дожди и всего +7°C.
Но пусть даже такая погода не испортит вам настроения — хороших выходных, друзья!
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За окном уже середина октября - и в ближайшие дни будет холодно и сыро.
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