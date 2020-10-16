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Неприятная осень. Погода в Гомеле в выходные

16.10.2020 09:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За окном уже середина октября — и в ближайшие дни будет холодно и сыро, предупреждает pogoda.by.


Фото с сайта stihi.ru

Похолодает уже сегодня. В субботу будет еще хуже: северный ветер порывами до 15 м/с, всего +10°C, вечером — дождь.

В воскресенье — ветер, дожди и всего +7°C.

Но пусть даже такая погода не испортит вам настроения — хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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За окном уже середина октября - и в ближайшие дни будет холодно и сыро.
 
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