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Роуминг в ЕАЭС могут отменить

16.10.2020 10:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт – Sputnik. В ближайшие годы цена на роуминг в странах-участницах ЕАЭС будет падать, а к 2025 он может вообще отмениться, об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) уже запросила у российских сотовых операторов данные о роуминговых тарифах для того, чтоб иметь возможность определить условия для их снижения в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

© Sputnik
Рапота рассказал, когда окончательно решится вопрос с отменой роуминга

Предполагается, что начиная с июля 2021 года, стоимость звонков будет постепенно снижаться в течение ближайших пяти лет. В этот период операторы не должны устанавливать тариф выше стоимости услуг для домашнего региона более чем на 90%.

С начала 2022 года разница в цене должна уменьшиться до 70%, и затем ежегодно на 40% и 20% соответственно. С января 2025 года за роуминг жители стран ЕАЭС (Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия) должны будут платить как у себя дома.

Однако пользователи будут использовать его не все время, а лишь 30 дней в течение полугода. Потом операторы смогут применить свои наценки.

В целом данное предложение не ново – подобная модель уже функционирует в Евросоюзе. При этом единого мнения у российских операторов на счет такого развития ситуации пока нет. Часть из них заявила, что тема с ними еще не обсуждалась, а некоторые просто отказались комментировать данный вопрос.

Отмена роуминга в ЕАЭС обсуждается уже пять лет. В ноябре 2019 года Совет ЕЭК поручил сформировать "дорожную карту" отмены с учетом предложений государств.

Напомним, что с 2017 года обсуждается тема отмены роуминга в Союзном государстве. Соответствующая дорожная карта была утверждена в декабре 2019 года. Как сообщил в сентябре текущего года вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, в настоящее время над вопросом отмены роуминга работают соответствующие министерства связи двух стран. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила решить данный вопрос к новому году.

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Теги: Минск
 
 
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По плану в ближайшие пять лет цены будут постепенно снижаться, а с 2025 года жители стран Евразийского союза за роуминг будут платить по домашним тарифам.
 
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