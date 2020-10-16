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Популярные народные тропы возле магазина в Серебрянке благоустроят
16.10.2020 10:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В разных точках Минска люди вытаптывают по газону народные тропы — более удобные, чем задуманные проектом. Так произошло и у подземного перехода на пересечении проспекта Рокоссовского с улицей Плеханова в Серебрянке. Самые популярные стихийные тропинки заасфальтируют, сообщает
Жители Серебрянки
Коммунальники пообещали благоустроить дорожки в 2021 году. На основных стихийных тропах сделают твердое покрытие из асфальта или тротуарной плитки, рассказал директор «Зеленстроя Ленинского района» Михаил Попов.
Работы уже внесли в программу текущего ремонта, но выполнят, если выделят деньги.
В Минске существуют народные тропы, которые вытаптывают десятилетиями. Например, в микрорайоне Чкаловский местный житель несколько лет вел
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В разных точках Минска люди вытаптывают по газону народные тропы - более удобные, чем задуманные проектом. Так произошло и у подземного перехода на пересечении...
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