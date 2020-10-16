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Сильное похолодание и, возможно, мокрый снег. Погода в Могилеве в выходные

16.10.2020 10:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утепляемся, друзья: на календаре — середина осени, и в Могилеве заметно холодает. В ближайшие выходные будет +3…7°С. Прогнозируют дожди и даже мокрый снег. По предварительным данным pogoda.by, на следующей неделе также будет прохладно, в некоторые дни — дождливо.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 16 октября, днем прогнозируют дожди и максимум +10 °С.

В субботу похолодает до +3…8°С. Будет сплошная облачность, вечером возможен дождь.

В воскресенье, 18 октября, весь день прогнозируют дожди, а днем — даже мокрый снег. Станет еще холоднее: +1…6°С. Поднимется ветер, порывы которого будут достигать 15 м/с.

В понедельник будет так же ветрено, но чуть теплее: +3…8°С. Местами пройдут дожди, а днем даже может выглянуть солнце.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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