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Что происходит в Беларуси 16 октября

16.10.2020 10:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске протестующие с утра заблокировали кольцевую дорогу, а коммунальники срезают появившиеся ночью белые и красные ленточки. В нашем традиционном онлайне мы рассказываем о главных событиях дня в стране.

 
Теги: Минск
 
 
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С утра в Минске заблокировали кольцевую дорогу, а коммунальники срезают белые и красные ленточки.
 
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