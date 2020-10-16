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Что происходит в Беларуси 16 октября
16.10.2020 10:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске протестующие с утра заблокировали кольцевую дорогу, а коммунальники срезают появившиеся ночью белые и красные ленточки. В нашем традиционном онлайне мы рассказываем о главных событиях дня в стране.
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С утра в Минске заблокировали кольцевую дорогу, а коммунальники срезают белые и красные ленточки.
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