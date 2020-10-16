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Глава ГУВД: вся минская милиция против насилия
16.10.2020 11:27 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
От участников протестных акций в Беларуси пострадали 45 сотрудников ОМОНа, возбуждено 152 уголовного дела, в том числе по фактам угроз правоохранителям и их родственникам.
Об этом заявил начальник ГУВД Мингорисполкома, генерал Иван Кубраков в передаче «Ничего личного»
По словам Кубракова, сотрудники ОМОНа получили переломы, ушибы, сотрясения головного мозга. Ведущий программы Марат Марков подсказал собеседнику, что на радикальных протестах были и «удары заточкой» и спросил, почему независимые СМИ не сообщают о пострадавших омоновцах.
Кубраков ответил, что негосударственные СМИ публикуют только то, что им выгодно.
«Негосударственные СМИ, телеграм-каналы сообщают только то, что им выгодно, пытаются представить сотрудников органов внутренних дел той силой, которая проявляет жестокость определенную и так далее», - сказал он
Кубраков напомнил, что многие приходящие на акции говорят, что вышли против насилия, и сказал, что против насилия - и вся минская милиция.
«Так вот, я хочу с уверенностью сказать, все органы внутренних дел, вся минская милиция против насилия. Мы всего лишь пресекаем противоправные действия», - заявил он. И добавил, что когда граждане перестанут выходить на улицы и нарушать закон, «тогда не будет ни применения физической силы, ни оснований для применения спецсредств».
Кубраков подтвердил, что правоохранители готовы применять боевое оружие и спецсредства в отношении мирных граждан, как ранее и заявил замглавы МВД Геннадий Казакевич.
«У нас достаточно специальных средств, имеется табельное оружие на вооружении, которое мы готовы применить. Но применение оружия - это крайняя мера, если уже невозможно выполнить поставленную задачу - защитить наших граждан, в том числе и при нападении на сотрудников ОВД, - другим способом», - заявил он.
Напомним, что только по сведениям ООН за первые дни протестов было зафиксировано не меньше 450 случаев пыток над протестующими. Но ни одного уголовного дела по этим фактам так и не завели.
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От участников протестных акций в Беларуси пострадали 45 сотрудников ОМОНа, возбуждено 152 уголовного дела, в том числе по фактам угроз правоохранителям...
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