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Глава ГУВД: вся минская милиция против насилия

16.10.2020 11:27 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

От участников протестных акций в Беларуси пострадали 45 сотрудников ОМОНа, возбуждено 152 уголовного дела, в том числе по фактам угроз правоохранителям и их родственникам.  

Об этом заявил начальник ГУВД Мингорисполкома, генерал Иван Кубраков в передаче «Ничего личного» на ОНТ. О том, что ни одного уголовного дела по фактам насилия со стороны сотрудников не возбуждено, генерал не сказал ничего.

По словам Кубракова, сотрудники ОМОНа получили переломы, ушибы, сотрясения головного мозга. Ведущий программы Марат Марков подсказал собеседнику, что на радикальных протестах были и «удары заточкой» и спросил, почему независимые СМИ не сообщают о пострадавших омоновцах.

Кубраков ответил, что негосударственные СМИ публикуют только то, что им выгодно.

«Негосударственные СМИ, телеграм-каналы сообщают только то, что им выгодно, пытаются представить сотрудников органов внутренних дел той силой, которая проявляет жестокость определенную и так далее», - сказал он

Кубраков напомнил, что многие приходящие на акции говорят, что вышли против насилия, и сказал, что против насилия - и вся минская милиция. 

«Так вот, я хочу с уверенностью сказать, все органы внутренних дел, вся минская милиция против насилия. Мы всего лишь пресекаем противоправные действия», - заявил он. И добавил, что когда граждане перестанут выходить на улицы и нарушать закон, «тогда не будет ни применения физической силы, ни оснований для применения спецсредств».

Кубраков подтвердил, что правоохранители готовы применять боевое оружие и спецсредства в отношении мирных граждан, как ранее и заявил замглавы МВД Геннадий Казакевич.

«У нас достаточно специальных средств, имеется табельное оружие на вооружении, которое мы готовы применить. Но применение оружия - это крайняя мера, если уже невозможно выполнить поставленную задачу - защитить наших граждан, в том числе и при нападении на сотрудников ОВД, - другим способом», - заявил он.

Напомним, что только по сведениям ООН за первые дни протестов было зафиксировано не меньше 450 случаев пыток над протестующими. Но ни одного уголовного дела по этим фактам так и не завели.

 
 
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От участников протестных акций в Беларуси пострадали 45 сотрудников ОМОНа, возбуждено 152 уголовного дела, в том числе по фактам угроз правоохранителям...
 
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