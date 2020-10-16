ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Студентов будут лишать стипендии за 10 пропусков в месяц

16.10.2020 11:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На Национальном правовом портале опубликовано постановление Министерства образования и Министерства финансов, которое меняет правила выплаты стипендий студентам.

В Инструкцию об условиях, порядке назначения и выплаты стипендий
и других денежных выплат обучающимся внесены изменения. Теперь на стипендию будут влиять не только положительные оценки. Обучающиеся также должны не допустить «более 10 часов пропусков учебных занятий без уважительных причин в течение месяца, предшествующего месяцу выплаты стипендии».

Те же, кто пропустил 10 занятий без уважительной причины, будут лишены стипендии на 1 месяц. Списки, по новой инструкции, представляют деканы факультетов, заведующие отделениями (при отсутствии заведующих отделениями — заместителями директора по основной деятельности) руководителю учреждения образования в течение 5 рабочих дней со дня начала текущего месяца.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом портале.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Белорусский протест - это не просто «улица». Эксперты о том, почему нельзя допустить силовой фазы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.10.2020
Mir24.TV Belarus
16.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика