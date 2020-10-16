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Студентов будут лишать стипендии за 10 пропусков в месяц
16.10.2020 11:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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В Инструкцию об условиях, порядке назначения и выплаты стипендий
Те же, кто пропустил 10 занятий без уважительной причины, будут лишены стипендии на 1 месяц. Списки, по новой инструкции, представляют деканы факультетов, заведующие отделениями (при отсутствии заведующих отделениями — заместителями директора по основной деятельности) руководителю учреждения образования в течение 5 рабочих дней со дня начала текущего месяца.
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Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом портале.
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