Студентов будут лишать стипендии за 10 пропусков в месяц

Источник материала: Tut.by

На Национальном правовом портале опубликовано постановление Министерства образования и Министерства финансов, которое меняет правила выплаты стипендий студентам.

В Инструкцию об условиях, порядке назначения и выплаты стипендий

и других денежных выплат обучающимся внесены изменения. Теперь на стипендию будут влиять не только положительные оценки. Обучающиеся также должны не допустить «более 10 часов пропусков учебных занятий без уважительных причин в течение месяца, предшествующего месяцу выплаты стипендии».

Те же, кто пропустил 10 занятий без уважительной причины, будут лишены стипендии на 1 месяц. Списки, по новой инструкции, представляют деканы факультетов, заведующие отделениями (при отсутствии заведующих отделениями — заместителями директора по основной деятельности) руководителю учреждения образования в течение 5 рабочих дней со дня начала текущего месяца.