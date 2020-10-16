31 декабря 2021 года будет выходным днем в России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт – Sputnik. Последний рабочий день 2021 года – 31 декабря - станет выходным, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.

"В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно", - говорится в сообщении.

Как заявили в пятницу в Госдуме, сейчас рассматривается вероятность присвоить 31 декабря статус нерабочего дня на постоянной основе.

Эту идею поддержали в Федерации профсоюзов, где заявили, что существенной части организаций этот день и так как минимум наполовину является входным.

Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов сообщил, что готовит обращение к председателю правительства с предложением сделать 31 декабря выходным уже в этом году.

"Если говорить про этот год, то для коммерческих структур объявить 31 декабря выходным - это дело работодателя. Однако государственные структуры должны работать, и возможен только сокращенный рабочий день", - пояснил он.

Ранее в Госдуму РФ уже поступали законопроекты об объявлении 31 декабря выходным днем. Как уточнял по этому поводу первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, основной вопрос, касающейся объявления выходного в этот день, связан с тем, что в это время закрывается финансовая отчетность, однако "в то же время выходить 31 декабря на 2-3 часа на работу не совсем логично".

Предлагали сделать 31 декабря выходным днем и в Беларуси - граждане даже создали по этому поводу петицию, которую подписали более 15 тысяч человек . Сергей Румас, на тот момент премьер-министр республики, пообещал подумать над этим вопросом.