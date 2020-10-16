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82-летняя соседка мэра Бреста попросила пристроить ее собачек. Рогачук ищет им новых хозяев (и обещает бонус)
16.10.2020 14:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новых хозяев для трех соседских щенков и их родителей ищет через свой
С просьбой помочь пристроить питомцев обратилась к главе города его 82-летняя соседка по подъезду.
«Мария Александровна позвонила поздно вечером и попросила забрать и пристроить проживающих у нее собак. В силу возраста и ухудшения состояния здоровья ей стало сложно содержать питомцев. Временно животных определили в приют.
Всем, кто возьмет животных, он обещает подарить майку с логотипом 1000-летия Бреста и энциклопедию города с дарственной надписью.
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