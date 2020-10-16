82-летняя соседка мэра Бреста попросила пристроить ее собачек. Рогачук ищет им новых хозяев (и обещает бонус)

Источник материала: Tut.by

Новых хозяев для трех соседских щенков и их родителей ищет через свой телеграм-канал на 5 тысяч подписчиков мэр Бреста Александр Рогачук.





С просьбой помочь пристроить питомцев обратилась к главе города его 82-летняя соседка по подъезду.





«Мария Александровна позвонила поздно вечером и попросила забрать и пристроить проживающих у нее собак. В силу возраста и ухудшения состояния здоровья ей стало сложно содержать питомцев. Временно животных определили в приют.

Теперь я обязан помочь им обрести новых хозяев», — пишет Александр Рогачук.





Всем, кто возьмет животных, он обещает подарить майку с логотипом 1000-летия Бреста и энциклопедию города с дарственной надписью.