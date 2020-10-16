ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

82-летняя соседка мэра Бреста попросила пристроить ее собачек. Рогачук ищет им новых хозяев (и обещает бонус)

16.10.2020 14:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Новых хозяев для трех соседских щенков и их родителей ищет через свой телеграм-канал на 5 тысяч подписчиков мэр Бреста Александр Рогачук.


С просьбой помочь пристроить питомцев обратилась к главе города его 82-летняя соседка по подъезду.


«Мария Александровна позвонила поздно вечером и попросила забрать и пристроить проживающих у нее собак. В силу возраста и ухудшения состояния здоровья ей стало сложно содержать питомцев. Временно животных определили в приют.
Теперь я обязан помочь им обрести новых хозяев», — пишет Александр Рогачук.


Всем, кто возьмет животных, он обещает подарить майку с логотипом 1000-летия Бреста и энциклопедию города с дарственной надписью.

Кто решит забрать собак, может обращаться по контактным телефонам +375 162 95 81 30, +375 162 50 31 10, +375 29 791 70 08. Ссылаться на Рогачука.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
В Могилеве собираются сносить еще 890 гаражей ради новой дороги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.10.2020
Mir24.TV Belarus
16.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика