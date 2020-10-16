В Могилеве собираются сносить еще 890 гаражей ради новой дороги

Источник материала: Tut.by

В Могилеве продолжается строительство 7-километровой «бетонки» примерно за 100 млн рублей, и ради этого планируют снести еще 890 гаражей в микрорайоне Спутник. Список этих гаражей появился на сайте горисполкома.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Напомним, строящаяся бетонная дорога пройдет от кольца улицы Космонавтов параллельно улице Заслонова по нынешней территории домостроительного комбината, потом — через пустыри и две железнодорожные ветки, часть гаражного массива около областной больницы. Выйдет к улице Пысина и пройдет по поселку Городщина — там для нее оставляли зазор между строящимися домами. Затем дорога обогнет по контуру микрорайон Казимировка и выйдет к кольцу с въездной аркой.

Ради строительства дороги необходимо снести большой участок промзоны в районе улицы Заслонова — на территории домостроительного комбината, «Белэлектромонтажа», «Белсервиса». Снесли и один частный дом на Заслонова, 8а, — собственнику выплатили денежную компенсацию. Под снос идут дома на улице Загорский поселок. И часть гаражного кооператива «Спутник».

Ситуация такова, что отказаться от сноса невозможно: это уже решенный вопрос. В 2020 году планировали снести 52 гаража. Владельцев уведомляли по-разному: звонили, вешали объявления на гаражах. За гараж полагается компенсация, но оценить недвижимость должны в присутствии владельца.

Теперь речь идет о сносе еще 890 гаражей в «Спутнике». Их также будут оценивать в присутствии владельцев для выплаты компенсации за снос. По возникающим вопросам просят звонить по телефонам (8 0222) 29−28−06, 29−28−26, 42−37−05.



Фото: Mogilevnews.by

Новая дорога необходима для того, чтобы связать два больших спальных микрорайона — Казимировка и Спутник — с центральной частью города еще одной дорогой. Сейчас транспортный поток идет по улице Якубовского, а ее пропускной способности недостаточно: мост в районе МГУ им. Кулешова слишком узкий. С новой дорогой доехать до Заднепровья будет более быстро и удобно: от кольца улицы Космонавтов, на которое будет выходить трасса-дубль, до моста на проспекте Шмидта — менее 2 км и один светофор.

По плану, дорога-дубль будет бетонной, 4-полосной, с двумя путепроводами длиной 33 и 200 метров над железной дорогой, длиной около 7 км и будет стоить около 100 млн рублей, кредит выделяет Банк развития Беларуси. Сумма неточная, потому что проект долгий и затратный.