Как два брата-белоруса готовят крымских легкоатлетов для сборной России

Источник материала: Sputnik Беларусь

Алексей Стефанов, Sputnik. Уроженцы деревни Озаричи Пинского района Брестской области Леонид и Татьяна Копытич вместе уехали поступать в учебные заведения города Великие Луки (Псковская область, РФ). Леонид по распределению уехал в Крым, Татьяна перевелась на заочное отделение и уехала вслед за мужем. Их сыновья – Андрей и Дмитрий – росли и продолжают жить на Крымском полуострове, но ощущают себя белорусами.

Самая юная воспитанница – дочь

В крымском селе Доброе Симферопольского района молодая семья Копытич в начале 80-х годов прошлого века получила комнату в общежитии. Как-то сосед-преподаватель на факультете физкультуры и спорта Таврического национального университета (ныне КФУ – Крымский Федеральный Университет) Дмитрий Сышко предложил отвести Андрея на занятия легкой атлетикой к тренеру Титу Корневу. Так неожиданно для себя семья Копытич определила спортивное будущее обоих сыновей.

Сегодня братья – тренеры спортивной школы №1 города Симферополя.

"Я был готов заниматься любым видом спорта, проблема была в том, что мы жили в таком месте, откуда неудобно было далеко ездить, поэтому всерьез я увлекся легкой атлетикой только в десятом классе. Звезд с неба не хватал, но был призером Крыма, Украины, а после окончания школы решил поступать на физкультуру и спорт в ТНУ. Так и стал тренером", – рассказывает Андрей.

Сегодня у него есть несколько учеников, подающих большие надежды. И среди них самая юная спортсменка – Катя Копытич. Дочери Андрея всего семь лет, и пока в силу возраста она не может выступать, хотя, как говорит папа-тренер, уже показывает хорошие результаты.

"Как только ей исполнится девять лет, начнем побеждать", – уверенно говорит Андрей.

Заслуги братьев Копытич

К прославленному тренеру Титу Корневу младший брат Андрея Дмитрий (разница у них – в семь лет) уже не попал, но спортом стал заниматься более профессионально. Сегодня он, помимо того, что вместе с братом тренирует будущих чемпионов в спортивной школе №1 города Симферополя, также является старшим тренером сборной команды Крыма по легкой атлетике и старшим тренером по резерву в Федерации легкой атлетики Крыма.

"Буквально недавно я вернулся с командного чемпионата по многоборью. Одна воспитанница из моей группы заняла первое место в возрастной категории до 23 лет, другая спортсменка во взрослой категории взяла четвертое место, и еще одна в юниорской – пятое место", – с гордостью рассказывает Дмитрий Копытич.

© Photo : из личного архива Андрея Копытич Андрей и Дмитрий Копытич с воспитанницами

Говорит, что сам дошел до кандидата в мастера спорта, но этот титул дается лишь на определенное время, и его нужно подтверждать, "но совмещать на пятом курсе учебу с тренировками и тренерской работой было очень сложно". В итоге Дмитрий сосредоточился только на работе и теперь передает свой опыт и знания ученикам.

"Вы только не подумайте, что эти воспитанники, которые берут призы и завоевывают титулы, исключительно мои. Мы вместе с братом их тренируем в одной спортивной школе. Наши достижения пересекаются. Это как моя заслуга, так и его", – отмечает Дмитрий.

О корнях не забывали никогда

Братья Копытич сегодня хорошо известны крымчанам, интересующимся легкой атлетикой, хотя был в жизни Андрея период, когда он едва не забросил спорт. На пять лет старший из братьев полностью оставил тренерскую работу и занялся бизнесом.

"Я открыл свое мебельное производство – начал работать по индивидуальным заказам. Это даже скорее не классический бизнес, а ремесленная мастерская. Из нашей семьи этим занимался только я, нанял специалистов. Этот бизнес у меня так и остался, и это то, что приносит деньги. А спорт и белорусское общество – это ради удовольствия", – признается Андрей Копытич.

О корнях он не забывал никогда, именно поэтому возглавил белорусское общество Симферопольского района, а его супруга Елена – белорусское общество Симферополя, "хотя все так переплелось, что фактически это единая национально-культурная организация".

"И теперь мы вместе с женой активно занимаемся продвижением белорусской культуры в Симферополе и Симферопольском районе, – поясняет Андрей Копытич. – Весь год у нас расписан – праздники, памятные даты, вот в ноябре – спортивные соревнования среди национально-культурных обществ пройдут, это мы и организуем, подключили Федерацию легкой атлетики".

У братьев Копытич в Беларуси очень много родни, как они говорят, "там, в разных городах, живут бабушка, тети, двоюродные братья, крестные. Стараемся со всеми поддерживать отношения".

© Photo : из личного архива Андрея Копытич Андрей среди болельщиков на соревнованиях

Незадолго до карантина Андрей с Еленой, которая до этого в Беларуси никогда не была, исколесили на машине всю страну, побывали и в Беловежской пуще. Но не только ради того, чтобы отдохнуть, полюбоваться красотами страны и повидаться с близкими.

"Мы собирали по всей стране предметы белорусского крестьянского быта – старинные прялки, кресала и прочее. Где-то нам отдавали вещи бесплатно, где-то продавали не очень дорого. Все это для нашей крымской белорусской общины, чтобы показывать уже нашим детям, как жили их предки, чем занимались. Правда, все это вывезти до пандемии не успели, теперь ждем, когда карантин закончится", – говорит Андрей.

А Дмитрий признается, что благодаря тесной связи с родиной предков побывал на самом важном для каждого легкоатлета спортивном мероприятии.

"В прошлом году впервые в истории в Минске проводился легендарный легкоатлетический матч Европа – США, по аналогии с СССР – США. Грандиозное мероприятие. Вот заодно и родственников увидел, а Минск просто не узнал – город стал настоящей европейской столицей. Но уезжать в Беларусь не планирую – у меня в Крыму спортсмены, которые показывают хорошие результаты, есть достижения, да и климат такой, что можно тренироваться круглый год – не нужно ездить на сборы в теплые страны", – признается Дмитрий.

Согласен с ним и старший брат. "Уезжать смысла нет. Мы в Крыму уже укоренились. Да и как тут общество без нас будет? На нас же держится очень многое. Будем и дальше любить Беларусь из Крыма и прививать эту любовь нашим детям, как это когда-то сделали наши родители", – добавляет Андрей Копытич.

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