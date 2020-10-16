|
Глава КГБ: Из различных источников получаем информацию о готовящейся в нашей стране провокации
16.10.2020 15:35 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 16 октября. Из различных источников поступает информация о готовящейся в Беларуси провокации, заявил 16 октября председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель.
Как отметил Тертель, по замыслу организаторов данной акции, а также их кураторов за рубежом, планируется обвинить в тяжких последствиях силовые структуры Беларуси. "И тем самым практически использовать последний шанс на реализацию своих планов, — сказал он. — В этих условиях комитетом во взаимодействии с другими правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке информации, установлению всех причастных лиц и привлечению их к ответственности".
"В связи с этим хочу попросить наших граждан быть бдительными, позаботиться о своих близких, не допустить их втягивания в противоправную деятельность", — добавил председатель КГБ.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 16 октября. Из различных источников поступает информация о готовящейся в Беларуси провокации, заявил 16 октября председатель Комитета государственной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)