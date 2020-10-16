Источник материала: БелаПАН

Минск, 16 октября. Из различных источников поступает информация о готовящейся в Беларуси провокации, заявил 16 октября председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель.



"В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации, — цитирует Тертеля государственное агентство БелТА . — Цель данных действий — дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения".

Как отметил Тертель, по замыслу организаторов данной акции, а также их кураторов за рубежом, планируется обвинить в тяжких последствиях силовые структуры Беларуси. "И тем самым практически использовать последний шанс на реализацию своих планов, — сказал он. — В этих условиях комитетом во взаимодействии с другими правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке информации, установлению всех причастных лиц и привлечению их к ответственности".

"В связи с этим хочу попросить наших граждан быть бдительными, позаботиться о своих близких, не допустить их втягивания в противоправную деятельность", — добавил председатель КГБ.



В предстоящие выходные в Минске и других городах Беларуси планируются традиционные акции сторонников перемен.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава КГБ: Из различных источников получаем информацию о готовящейся в нашей стране провокации Минск, 16 октября. Из различных источников поступает информация о готовящейся в Беларуси провокации, заявил 16 октября председатель Комитета государственной...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.