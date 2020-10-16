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Помните семью, где родителей забирали в ИВС, а детей - в приют? Папа теперь под «уголовкой», мама уехала из страны
16.10.2020 15:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В отношении главы семьи Снежковых, которая шла в первой шеренге акции протестов 27 сентября, в Гомеле возбуждено уголовное дело,
Германа и Наталью Снежковых задержали за участие в акции протеста, проходившей в Гомеле 27 сентября. В их дом пришли милиционеры и сообщили, что за участие в несанкционированном массовом мероприятии в отношении них ведется административный процесс. Мужа тут же увезли — и следующим утром суд осудил его на 14 суток.
Позже в доме Снежковых прошел обыск. Супругу Наталью задержали, а младших детей 11 и 13 лет
На следующий день суд дал Наталье штраф в 12 базовых, отпустили из зала суда и вернули детей. Вскоре женщина с детьми покинула страну.
Теперь стало точно известно, что Герман стал фигурантом и уголовного дела за сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения. С него взята подписка о невыезде. Супруга также проходит по этому делу подозреваемой.
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Помните семью, где родителей забирали в ИВС, а детей - в приют? Папа теперь под «уголовкой», мама уехала из страны
Германа и Наталью Снежковых задержали за участие в акции протеста, проходившей в Гомеле 27 сентября.
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