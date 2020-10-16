ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Помните семью, где родителей забирали в ИВС, а детей - в приют? Папа теперь под «уголовкой», мама уехала из страны

16.10.2020 15:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В отношении главы семьи Снежковых, которая шла в первой шеренге акции протестов 27 сентября, в Гомеле возбуждено уголовное дело, сообщает «Гомельская вясна».


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Германа и Наталью Снежковых задержали за участие в акции протеста, проходившей в Гомеле 27 сентября. В их дом пришли милиционеры и сообщили, что за участие в несанкционированном массовом мероприятии в отношении них ведется административный процесс. Мужа тут же увезли — и следующим утром суд осудил его на 14 суток.

Позже в доме Снежковых прошел обыск. Супругу Наталью задержали, а младших детей 11 и 13 лет забрали в социально-педагогический центр.

На следующий день суд дал Наталье штраф в 12 базовых, отпустили из зала суда и вернули детей. Вскоре женщина с детьми покинула страну.


Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

Теперь стало точно известно, что Герман стал фигурантом и уголовного дела за сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения. С него взята подписка о невыезде. Супруга также проходит по этому делу подозреваемой.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Германа и Наталью Снежковых задержали за участие в акции протеста, проходившей в Гомеле 27 сентября.
 
Новости дня
Новости общества
 
В БрГТУ, где студенты выходили на акции и задали острые вопросы прокурору, уходит ректор? Спросили его самого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.10.2020
Mir24.TV Belarus
16.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика