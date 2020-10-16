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В БрГТУ, где студенты выходили на акции и задали острые вопросы прокурору, уходит ректор? Спросили его самого
16.10.2020 15:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Драган может покинуть пост ректора Брестского государственного технического университета. Об этом сообщили TUT.BY читатели.
16 октября Александр Вячеславович был на рабочем месте. По нашим данным, он написал заявление по собственному желанию. Информацию о том, что он может покинуть занимаемую должность, он комментировать отказался.
— Нет пока такой информации, что где-то там какое-то решение есть по моей судьбе, поэтому я комментировать домыслы пока не буду, — сообщил ректор.
Александр Драган возглавляет БрГТУ
Напомним, 7 сентября возле входа в университет прошла акция солидарности с задержанными на протестах студентами, которая собрала около 50 учащихся вуза. В тот день к ним вышел Александр Драган и сообщил об освобождении задержанных. После этого студенты вернулись на занятия.
— Да, среди наших студентов были задержанные, — прокомментировал
6 октября в университете со студентами встретился прокурор Брестской области Виктор Климов и прокурор Бреста Андрей Володько. Общение
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В БрГТУ, где студенты выходили на акции и задали острые вопросы прокурору, уходит ректор? Спросили его самого
Университетом Александр Вячеславович руководил с 2018 года.
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