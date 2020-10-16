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В БрГТУ, где студенты выходили на акции и задали острые вопросы прокурору, уходит ректор? Спросили его самого

16.10.2020 15:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Драган может покинуть пост ректора Брестского государственного технического университета. Об этом сообщили TUT.BY читатели.


Фото: Вечерний Брест

16 октября Александр Вячеславович был на рабочем месте. По нашим данным, он написал заявление по собственному желанию. Информацию о том, что он может покинуть занимаемую должность, он комментировать отказался.

— Нет пока такой информации, что где-то там какое-то решение есть по моей судьбе, поэтому я комментировать домыслы пока не буду, — сообщил ректор.

Александр Драган возглавляет БрГТУ с мая 2018 года. Ранее он занимал должность декана машиностроительного факультета.

Напомним, 7 сентября возле входа в университет прошла акция солидарности с задержанными на протестах студентами, которая собрала около 50 учащихся вуза. В тот день к ним вышел Александр Драган и сообщил об освобождении задержанных. После этого студенты вернулись на занятия.

— Да, среди наших студентов были задержанные, — прокомментировал «Вечернему Бресту» Александр Вячеславович, — они освобождены и вернулись в аудитории. В университете учатся 7000 студентов, всякие бывают ситуации. И молодым людям нужно давать шанс исправиться, если они были не правы. Мы со своими студентами — не противоборствующие стороны, а один коллектив, мы понимаем, что они могут ошибиться. Университет должен не только обучать, но и воспитывать. И, конечно, все должно быть по закону.

6 октября в университете со студентами встретился прокурор Брестской области Виктор Климов и прокурор Бреста Андрей Володько. Общение получилось эмоциональное. Студенты задавали вопросы о насилии и расследовании гибели Геннадия Шутова, которого ранили во время протестов 11 августа.

 
Теги: Брест
 
 
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