«Мы гуманно применим оружие к ним, в том числе и огнестрельное». Глава ГУБОПиК о протестных акциях и их участниках

Источник материала: Tut.by

На акции протеста выходят радикалы, которые организованы по принципу преступных групп, действовавших в 90-е. Об этом заявил начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николай Карпенков в интервью «Беларусь 1» .



Карпенков во время разгона протестующих 6 сентября в Минске. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Солдаты цветной революции — «змагары» — настоящих мужиков, которые любят свою родину там нет. Это организованные преступные группы по принципу 90-х годов. Они хотят на социальных лифтах из бандитов, ранее судимых людей подняться и стать или полевыми командирами или депутатами, которыми обещает щедро Тихановская всех наделить, — заявил Карпенков.

По его словам, эти люди выходят на протесты и чтобы заработать деньги. Глава ГУБОПиК заявил, что видел «все протестные массы» на выборах, начиная с 2001 года, «таких аморальных, циничных лиц, какие сегодня участвуют в протестах», он не встречал.

— Но мы верим в гуманность закона, мы их задержим. Конечно, если они будут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан, защитить правопорядок, защитить простых людей, тех детей, которые растут, чтобы они не видели вот этой вакханалии. Не дадим им разрушить страну. Мы, конечно, гуманно применим оружие по отношению к ним, в том числе и огнестрельное и самых опасных острокопытных мы с улиц уберем, — заявил Карпенков. Он уточнил, что огнестрельное оружие будет применено к любому «кто поднимет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов».