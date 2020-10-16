«Белавиа» увеличивает количество рейсов в Москву до трех в неделю

Источник материала: Tut.by

С 19 октября «Белавиа» увеличивает количество рейсов по маршруту Минск-Москва-Минск, сообщил перевозчик на своей странице в фейсбуке . До 19 октября белорусская компания выполняет в Москву один рейс в неделю.

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Рейсы в аэропорт Домодедово с 19 октября будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам с вылетом из Минска в 13.35 и прибытием в Москву в 14.55. Улететь из Москвы можно будет в 14.45 с прибытием в Национальный аэропорт Минск в 16.05.

На пятницу, 23 октября, еще можно найти билеты за 164 рубля в одну сторону.

«Белавиа» рекомендует перед покупкой авиабилета, пожалуйста, ознакомьтесь с ограничениями на въезд/выезд в страну назначения.