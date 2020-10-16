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«Белавиа» увеличивает количество рейсов в Москву до трех в неделю
16.10.2020 15:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 19 октября «Белавиа» увеличивает количество рейсов по маршруту Минск-Москва-Минск, сообщил перевозчик
На пятницу, 23 октября, еще можно найти билеты за 164 рубля в одну сторону.
«Белавиа» рекомендует перед покупкой авиабилета, пожалуйста, ознакомьтесь с ограничениями на въезд/выезд в страну назначения.
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До 19 октября белорусская компания выполняет в Москву один рейс в неделю.
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