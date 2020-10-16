17 октября в Минске пройдут государственные субботники

Источник материала: Tut.by

17 октября в Минске пройдут субботники. Подробности сообщает агентство « Минск-Новости ».

В Мингорисполкоме обсудили вопросы благоустройства и содержания города и решили провести 17 октября субботники. Убирать будут территорию бывшей деревни Корзюки, район улиц Уборевича и Ташкентской, проспект Рокоссовского, пойму реку Лошицы, Слепянскую водную систему. Также порядок наведут на улице Горецкого, Жебрака, на берегах реки Свислочи в районе аквапарка «Лебяжий», вдоль лыжероллерной трассы и в других местах.

В первую очередь хотят привести в порядок берега: их нужно очистить от мусора и зарослей. Также начнут высаживать деревья и кусты, как раз наступил благоприятный период для такой работы.

На субботник выйдут трудовые коллективы, студенты, члены общественных организаций.