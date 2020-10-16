«Последний раз была в Минске в 2017-м». Россиянку, живущую в Австралии, вызывают в РУВД по статье 23.34

Источник материала: Tut.by

В 2015-м Майя Корсик переехала из Беларуси в Австралию. С тех пор в Минск она прилетала лишь однажды: в 2017-м на свадьбу подруги. Это, шутит девушка, самое массовое мероприятие, которое она посещала в Минске в последнюю пятилетку. Несмотря на это, в четверг, 15 октября, по адресу ее последней белорусской прописки пришла повестка. В ней написано, что эмигрантку вызывают в милицию «в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс по ст 23.34 КоАП РБ».



Майя Корсик. Фото в редакцию прислала Майя Корсик

До отъезда из Беларуси Майя и ее муж жили у родителей супруга, поэтому повестку получила свекровь девушки. В Австралию, рассказывает собеседница, она улетала официально и до этого выписалась из квартиры. Более того, подчеркивает Майя, она гражданка России, эмигрируя, она сдала свой белорусский вид на жительство.

В повестке, которая пришла на имя Майи, написано: 19 октября девушку вызывают в Партизанское РУВД Минска «в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс по ст 23.34 КоАП РБ (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий)».



Фото в редакцию прислала Майя Корсик

Почему вдруг Майе могла прийти повестка? У девушки три версии. Первая — документ она получила по ошибке. Вторая — возможно это связано с номером телефона, которым эмигрантка пользовалась, пока жила в Беларуси. Что случилось с ее старой «симкой», она не помнит. Как вариант, предполагает, сейчас ее старый номер принадлежит кому-то, кто ходил на протесты. Третья версия, рассуждает девушка, может быть связана с ее активной гражданской позицией. В августе Майя организовала в Сиднее акцию солидарности в поддержку белорусов.

— Фото и информация об этой акции разошлась по телеграм-каналам, — рассказывает девушка. — Своего имени, как организатора, я не скрывала. Плюс у меня публичная страница в Facebook и Instagram. Я активно освещала в twitter протесты. Возможно, милиция обратила на меня внимание. Хотя не знаю, все это выглядит сомнительно.

С милицией Майя пока не связывалась. Для начала, говорит, решила собрать документы, которые бы подтверждали, что в 2020-м ее не было в Беларуси.

— Когда мне было пять лет, мы из России переехали в Минск, и большую часть жизни я прожила именно в Беларуси, — рассказывает о себе девушка. — Узнав от свекрови о повестке, я связалась с посольством России в Сиднее. Они сказали, чтобы я не волновалась. Все будет хорошо. Они выдадут мне справку, где пропишут, что я не смогу явиться в Партизанское РУВД. Кроме того, я буду просить справку у австралийского миграционного органа, который бы подтвердил — во время протестов я была в Австралии.

— А почему вы решили собрать эти справки и отправить их милиции?

— Хочется действовать в правовом поле. Это не первый случай, когда я вижу, как в Беларуси нарушается закон, хочется зафиксировать этот момент, — отвечает Майя. — Нужные документы планирую собрать к понедельнику. Тогда же все и отправлю.

— Кому-то из диаспоры еще приходили такие повестки?

— Нет, я не слышала о таком.



Акция поддержки белорусов в Сиднее. Фото в редакцию прислала Майя Корсик

— Почему вас как россиянку так задевают события, которые сейчас происходят в Беларуси?

— Большую часть жизни я прожила в Минске, я здесь училась, заканчивала университет, работала. Я знаю белорусский, — объясняет девушка. — Я идентифицирую себя с Беларусью. Еще пока жила в Минске, я активно следила за политическими событиями в стране. Когда переехала в Австралию, было приятно узнать, что здесь, в Сиднее, довольно сильная белорусская диаспора. Эти люди также переживают то, что сейчас происходит в стране, стараются организовать какие-то акции и показывать свою поддержку.

С вопросом о том, почему Майю Корсик могли вызвать в милицию по ст. 23.34 КоАП, TUT.BY обратился за комментарием в пресс-службу ГУВД Мингорисполкома. Как только мы его получим, мы его опубликуем.