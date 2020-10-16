«Кукловод этих маршей - наша совесть». В Витебске колясочницу осудили за мирные акции

Источник материала: Tut.by

Суд Витебского района 16 октября оштрафовал на 7 базовых величин (189 рублей) жительницу агрогородка Октябрьская 56-летнюю Валентину Криштопенко — инвалида первой группы. Женщину обвинили в участии в несанкционированных маршах протеста, которые прошли в Витебске 4 и 11 октября.



Валентина Криштопенко на мирном марше 11 октября. Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

Милиция составила на Валентину Криштопенко два протокола: за участие в несанкционированных уличных шествиях 4 и 11 октября. В них говорится, что женщина «держала транспарант», «выкрикивала лозунги».

Валентина Криштопенко согласилась, что участвовала в шествиях, но вину не признала:

— Я имею право на свободу выражения своего мнения. Это право мне дает Конституция. Я пришла на марш, чтобы меня услышали. Выборы были незаконные, и я против насилия в отношении людей, можно даже сказать, геноцида. До тех пор, пока будут в нашей стране бить людей, я буду выходить на мирные демонстрации, чего бы мне это ни стоило.

Чтобы попасть на мирные демонстрации, женщине пришлось ехать из своего агрогородка в Витебск на такси. Затем, по ее словам, она присоединялась к протестующим и просила незнакомых людей на марше, чтобы те везли ее на инвалидной коляске впереди колонны.



Марш солидарности 4 октября в Витебске. ​​​​Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

На суде просмотрели милицейские видеозаписи с двух последних воскресных мирных маршей протеста в Витебске. Валентина Криштопенко узнала себя на всех роликах.

— Если вы у меня спросите, кто организатор, кукловод этих маршей, я отвечу: это наша совесть, — заявила женщина судье Михаилу Зубене.

— На всех видео вы находитесь впереди колонны. Это была ваша личная инициатива — находиться впереди? Или так случайно получилось? — поинтересовался судья.

— Это была моя инициатива. Во-первых, неудобно идти за кем-то — «подрезаются» ноги. А во-вторых, я попросилась вперед, чтобы защитить собой хоть пару ребят на марше, чтобы на них не нападали с дубинками. Хочется верить, что, увидев человека в коляске, милиция не будет так страшно нападать и использовать газ.

Судья усмотрел в действиях Валентины Криштопенко нарушение части 1 статьи 23.34 КоАП:

— Участие в данных несанкционированных мероприятиях вы принимали осознанно, понимали, что вокруг происходит, вели себя достаточно активно. Суд считает необходимым наложить взыскание в рамках санкции статьи, приближенных к минимальному параметру, — 7 базовых величин или 189 рублей.



Михаил Зубеня. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Ранее Валентина Криштопенко рассказывала TUT.BY о том, что с 11 лет страдает ревматоидным артритом, который поражает суставы.

— У меня — четыре протеза. Я могу и стоять, и ходить. Но есть ограничения. Хожу я с осторожностью, не спеша, стараюсь выбирать хорошую, ровную дорогу. Стоять долго тоже не могу — присаживаюсь. На демонстрации в Витебске я была на коляске: там травмоопасно, мало ли кто толкнет. К тому же много и быстро ходить я не могу.

Валентина рассказала, что ей не было страшно:

— Мне сделали 4 операции, поэтому я уже мало чего боюсь в своей жизни. А вот то, что происходит в нашей стране, — действительно страшно. Поэтому я и вышла на мирный протест. Если не могут выйти крепкие мужики, значит, выходят женщины. Если не выходят десантники, значит, пойду я — инвалид. На марше я специально напросилась вперед — чтобы милиция не хватала первую сцепку. Можно сказать, я вышла, чтобы их защитить.