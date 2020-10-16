«Мне на самом деле позвонили, чтобы предупредить». Тихановская - о субботнем разговоре с мужем

Источник материала: Tut.by

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская рассказала «Еврорадио» , как Сергей Тихановский узнал ее номер телефона, чтобы позвонить из СИЗО КГБ 10 октября, и о своих ощущениях от разговора.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Журналист спросил у Тихановской, насколько неожиданным стал для нее звонок мужа, возможно, ей сначала позвонил Лукашенко и предупредил ее об этом?

— Звонок был очень неожиданным, не могла поверить, что мне сейчас будет звонить Сергей. Мне на самом деле позвонили, чтобы предупредить, но это был не Лукашенко. Это были мои знакомые, которым Сергей позвонил и попросил узнать мой номер телефона, не белорусский. Сидела, ждала, когда он мне перезвонит. Очень неожиданно, — заявила Тихановская.

Она рассказала, что была рада услышать голос мужа, разговор длился 12 минут.

— Я понимала, что он мало что может мне рассказать. По человеку всегда чувствуешь, что он не один. И он сразу предупредил, что можем общаться только о семье и детях. Но я ему, естественно, говорила больше, потому что надо мной «надзиратели» не стояли в тот момент. Он говорил крайне мало — больше слушал.

Журналист поинтересовался, не было ли у экс-кандидата ощущения, что муж может раскритиковать ее действия.

— Да нет, не думала, что он будет меня критиковать. Я знаю его отношение к происходящему. Он знает, куда я ездила и с кем встречалась. У нас были более важные вещи, о чем можно было поговорить за этот короткий телефонный разговор. Он меня, наоборот, хвалит всегда.

Напомним, 10 октября Светлана Тихановская сообщила , что ей удалось поговорить по телефону со своим супругом Сергеем. Это был первый разговор пары за последние четыре месяца. Ранее в этот же день сообщалось, что Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с политзаключенными. Позже адвокат Сергея Тихановского сообщил , что тот действительно участвовал во встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ. На ней Лукашенко, узнав, что Сергей не общается с женой, позволил позвонить ей. Телефонный разговор со Светланой состоялся в присутствии охраны.