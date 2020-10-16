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На Притыцкого вечером пятницы и в выходные - дорожные работы. Как пойдет транспорт
16.10.2020 17:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На части улицы Притыцкого в пятницу вечером и в выходные будут укладывать асфальт. «Минсктранс»
16 — 18 октября на нечетной стороне улицы Притыцкого от пересечения с Брикета до Якубовского будут дорожные работы. Ниже — подробности по транспорту.
16 октября с 20.30 до окончания работ:
17−18 октября:
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16 - 18 октября на нечетной стороне улицы Притыцкого от пересечения с Брикета до Якубовского будут дорожные работы.
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