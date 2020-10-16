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На Притыцкого вечером пятницы и в выходные - дорожные работы. Как пойдет транспорт

16.10.2020 17:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На части улицы Притыцкого в пятницу вечером и в выходные будут укладывать асфальт. «Минсктранс» объясняет, как пойдет транспорт.


Фото: TUT.BY

16 — 18 октября на нечетной стороне улицы Притыцкого от пересечения с Брикета до Якубовского будут дорожные работы. Ниже — подробности по транспорту.

16 октября с 20.30 до окончания работ:

  • автобусы № 36 со стороны Тарасово поедут по МКАД, улицам Казимировской, Неманской, Притыцкого, и дальше по маршруту, обратно — без изменений;
  • автобусы пригородных маршрутов поедут по МКАД, улицам Казимировской, Неманской, Притыцкого и дальше по маршрутам с остановками «Неманская» и отменой остановки «Брикета», обратно — без изменений.

17−18 октября:

  • троллейбусы № 13 от улицы Скрипникова поедут по улицам Одинцова, Тимошенко, Притыцкого и дальше по маршруту, обратно — без изменений.
  • троллейбусы № 31 в направлении диспетчерской станции «Семашко» поедут без остановки у станции метро «Каменная горка».

 
 
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16 - 18 октября на нечетной стороне улицы Притыцкого от пересечения с Брикета до Якубовского будут дорожные работы.
 
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