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От экологии до развития студсообщества. В области выберут 5 молодежных проектов, которым помогут

16.10.2020 17:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Идеи и проекты о том, как сделать свой город лучше, собирает на молодежный конкурс Центр городских инициатив. Пяти победителям помогут эти проекты воплотить в жизнь.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Прием заявок на участие в конкурсе молодежных проектов «Yes, you!» уже стартовал и продлится до 1 ноября включительно. Возраст участников проекта ограничен: 14 — 35 лет.

От участников ждут проекты, направленные на решение общественных и социальных проблем в городах. Темы проектов могут быть такими, как медиа, культура, экология и здоровый образ жизни, образование для молодежи, права человека, безбарьерная среда, городская культура, трудоустройство молодежи, развитие студенческого сообщества в регионе и др.

— Поддержка активного участия молодежи в развитии наших городов очень важна. Поэтому участие в конкурсе позволит молодым людям Могилева и области реализовать полезные для белорусских городов идеи, на осуществление которых, возможно, не хватало сил, средств или команды единомышленников, — так объясняют цель конкурса организаторы.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету тут. В итоге жюри выберет пять проектов, которые получат всю возможную поддержку на их запуск и реализацию.

Вопросы можно высылать организаторам по адресу cgimogilev@gmail.com.

 
Теги: Могилев
 
 
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