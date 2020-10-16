В Гродно осудили директора детского хосписа. Ее задержали накануне на благотворительной встрече

Источник материала: Tut.by

В Гродно прошел суд над директором детского хосписа Ольгой Величко, которая была задержана 15 октября во время благотворительного вечера. Ночь женщина провела в ИВС. После обеда Ольгу доставили в суд. Ее обвиняли в участии в несанкционированной акции, прошедшей в областном центре 6 сентября , когда на улицы вышло несколько тысяч человек.





Ольгу Величко задержали вечером 15 октября в одном из дворов в микрорайоне Ольшанка, когда там проходила благотворительная встреча с местными жителями. Директор детского хосписа рассказывала собравшимся о том, как можно помочь организации, о возможностях для волонтеров. В какой-то момент во двор приехали сотрудники милиции. Они стали говорить, что мероприятие незаконное и просили всех разойтись.

Я объяснила, что на такого плана мероприятия не надо какое-то особо разрешение, действует уведомительный принцип. Мы уведомили о благотворительном вечере Гродненский горисполком, — рассказывает Ольга. Милиционеры отошли в сторону, но предупредили собравшихся, что все равно будут присутствовать во дворе. Через какое-то время приехали сотрудники ОМОН и забрали Ольгу.

Ее отвезли в РОВД Октябрьского района города, где составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном часть первой статьи 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». С протоколом Ольга была не согласна, его не подписала, от объяснений отказалась. Просила, чтобы к ней приехал адвокат.



Люди собрались утром около здания суда Октябрьского района Гродно, чтобы поддержать Ольгу Величко, однако ее в суд привезли только после обеда

Женщину до суда оставили в ИВС. Предварительно было известно, что судебное заседание должно пройти с утра 16 октября. Уже к 10.00 у здания суда Октябрьского района стали собираться люди, чтобы поддержать директора детского хосписа, однако в расписании судебных заседаний фамилии Ольги не было. Кто-то принес ко входу цветы и написал «Для Ольги». Букет положили на парапете около ступенек. В какой-то момент из здания суда вышел мужчина и выкинул букет в мусорку. Люди прождали около здания суда примерно два часа и стали расходиться.

— Вообще не понятно, зачем было Ольгу оставлять в ИВС на ночь. Неужели она, мама двух несовершеннолетних детей, куда-то убежит? И вот сейчас непонятно, когда будет суд, в расписании информации никакой нет, на вахте говорят — ждите, — обсуждают происходящее у входа в здание суда две женщины. Они пришли поддержать директора гродненского детского хосписа и говорят, что, к сожалению, будут вынуждены уйти, так и не дождавшись заседания. Кому-то уже надо на работу, а кто-то сильно замерз — на улицы с утра сыро и ветрено.

Ольгу доставили в суд только после обеда. Заседание длилось меньше часа. Присутствующие посмотрели два видеоролика с акции, которая проходила в Гродно 6 сентября и выслушали свидетеля — старшего участкового инспектора Октябрьского РОВД Михаила Русака. Силовик рассказал, что видел Ольгу Величко во время акции — она подошла к сотрудникам милиции с другими женщинами в то время, когда на улице Горновых проходила стычка протестующих с ОМОНом. Милиционер также рассказал, что предупреждал собравшихся о том, что акция — несанкционированная.





Также был зачитан протокол, из которого следует, что Ольга Величко, находясь рядом с протестующими, держала плакат «ОМОН остановитесь», тем самым нарушала общественный порядок.

Суд, рассмотрев все материалы дела, пришел к выводу, что вина женщины доказана и оштрафовал ее на 15 базовых величин.

После суда Ольга рассказывала журналистам, что эта сумма в 405 рублей — это больше половины ее зарплаты. Будет ли она обжаловать решение суда — пока не знает, посоветуется с адвокатом.

— Я вообще теперь не знаю, что делать с нашими благотворительными встречами. В детском хосписе денег осталось на два месяца. Мы обращались к городским властям с письмом, где обрисовали нашу ситуацию. А также решили проводить вечера, где рассказывали бы про организацию и о том, как нам можно помочь. Но если на таких мероприятиях будут забирать людей, то кто придет? — говорит Ольга.