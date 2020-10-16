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Директора Музея истории Могилева оштрафовали на 621 рубль за участие в трех акциях протеста

16.10.2020 21:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

43-летний директор Музея истории Могилева Алексей Батюков оштрафован на 621 рубль за участие в акциях протеста.


Фото: mogilev-region.gov.by

16 октября было рассмотрено два административных протокола, составленных на директора музея. Судья Ленинского районного суда Оксана Ратникова оштрафовала Батюкова на 10 базовых величин (270 рублей) за участие в Марше Новой Беларуси (23 августа). В суде Октябрьского района Могилева Ольга Кравченко наложила на него штраф в размере 13 базовых величин (351 рубль) за участие в Марше мира и независимости (30 августа) и Марше героев (13 сентября).

Батюков не отрицал факт участия в «несанкционированных митингах», но не признал себя правонарушителем. «Реализовывал конституционное право на публичное высказывание своего мнения», — заявил он в суде. Свое участие в акциях директор музея аргументировал нарушением закона во время выборов. Кроме того, по его словам, как историку ему было необходимо зафиксировать исторические события.

Ранее директор музея вместе с шестью подчиненными подписал открытое письмо, в котором осуждалась «немотивированная жестокость сотрудников правоохранительных органов», и отмечалось, что «граждане не чувствуют себя в безопасности». Среди требований была отставка Лукашенко.

Батюков руководит Могилевским историческим музеем с 2011 года. За это время учреждению удалось вернуть на пожертвования в Беларусь и пополнить свою коллекцию ценными артефактами. Среди них Статут Великого княжества Литовского.

 
Теги: Могилев
 
 
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Батюков не отрицал факт участия в «несанкционированных митингах», но не признал себя правонарушителем. «Реализовывал конституционное право на публичное...
 
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