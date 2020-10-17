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В Бресте задержали экс-сотрудницу горисполкома, которая уволилась после выборов

17.10.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пятницу, 16 октября возле Дворца правосудия в Бресте задержали бывшую сотрудницу горисполкома Викторию Драгобецкую с мужем. Об этом сообщил TUT.BY правозащитник Владимир Величкин.


Фото из соцсетей

О задержании пары сообщили очевидцы. Виктория с супругом пришли в пятницу на суд поддержать знакомого. Дело отправили на доработку и они вышли из здания суда. Возле входа Викторию и супруга задержали. Предположительно, их доставили в Ленинский РОВД. Мобильный телефон Виктории не отвечает.

Драгобецкая ранее работала в управлении по идеологической работе и по делам молодежи Брестского горисполкома, сообщает «Вечерний Брест».

«Расставание в конце августа носило эмоциональный характер, говорят участники. Но не скандальный, а в виде букетов и сладостей. Все разрешилось к обоюдному желанию сторон. (…) Ее бывшие коллеги отзываются о ней по-доброму, но о задержании, по их словам, не знали», — пишет издание.

 
Теги: Брест
 
 
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