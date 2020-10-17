Священника из Волковыска снова осудили - за акцию, которую в августе якобы разрешил мэр

Источник материала: Tut.by

В Волковыске снова судили православного священника Александра Богдана. Суд признал его виновным в участии в несанкционированном митинге в Волковыске 16 августа (часть 1 статьи 23.34 КоАП) и дал предупреждение, сообщают Naviny.by. Хотя, как говорят и местные жители, и сам священнослужитель, еще 14 августа к горожанам, собравшимся в центре города, выходил председатель Волковысского райисполкома Михаил Ситько и объявлял, что митинги разрешены. Однако в милиции священника заверили, что в тот день разрешения на акцию никто не давал.



Фото: psmb.ru

Священнику вынесли уже второе предупреждение. Отец Александр не признал, что нарушил закон. «По нашему законодательству, милиция должна доказать мою вину, а не я должен доказывать свою невиновность», — заявил он.

Богдан пояснил, что не может участвовать как священник в политической деятельности, но может выражать свою гражданскую позицию против насилия.

«Не только могу, но и у меня есть обязанность это делать», — сказал священник.

— 8 октября примерно в 10 утра в дверь позвонили двое мужчин и представились милицией. Удостоверения не показали. Дома была только жена и дети. Я в это время служил литургию в Свято-Петропавловском соборе. После литургии в храм зашли двое мужчин, которые тоже сказали, что они из милиции, но удостоверения при этом не показали. Пояснили, что их начальник хочет поговорить со мной насчет поджогов, которые произошли в Волковыске ранее. Предложили подвезти на своей служебной машине. Привели в кабинет, где я прождал полчаса, а потом встал и пошел домой, забрав телефон на вахте. Сразу позвонил благочинному и стал объяснять, что и как. Меня догнал лейтенант Бойко и сказал, что на меня заведено административное дело по 23.34 за участие в несанкционированном мероприятии и я задержан, — рассказывал священник.

В кабинете Александру показали фотографию с мероприятия и видео из соцсетей.

— Я спросил: а не тот ли это митинг, на который дал разрешение наш мэр? Дело в том, что 14 августа люди огромной толпой подошли к зданию местного райисполкома. К людям на крыльцо вышел председатель Волковысского райисполкома Михаил Ситько. И все слышали, что дано разрешение на митинги. А лейтенант Бойко в ответ пояснил, что будет бумага из райисполкома, подтверждающая, что в тот день разрешения на митинг не было.

Также у священника спрашивали, ходит ли он на суды над активистами. Иерей ответил, что ходил поддержать своего знакомого — таким образом проявил солидарность.

— Милиционер сказал, что у меня повторное нарушение. Я спросил, как оно может быть повторным, если митинг 16 августа был раньше 13 сентября, за якобы участие в котором меня судили? Мне внятно не ответили.

Напомним, 30 сентября волковысскому священнику вынесли предупреждение за участие в несанкционированном митинге. Александр Богдан тогда рассказывал TUT.BY, что 13 сентября он принес цветы к Волковысскому военно-историческому музею — именно его директором был Константин Шишмаков, которого нашли мертвым 18 августа. Постояв немного около здания музея, он пошел домой. К нему подошли местные жители и предложили проводить. Так они шли по городу. Милиция посчитала такую прогулку несанкционированным маршем.

— 10 октября перед входом в храм меня встретил этот же лейтенант и сказал, что в мой протокол внесли изменения — и сейчас это не повторное нарушение, а часть первая статьи 23.34 КоАП, — рассказывал ранее Богдан.

16 октября суд в Волковыске признал Александра Богдана виновным в участии в несанкционированном митинге 16 августа (часть 1 статьи 23.34 КоАП)

Богдану 34 года, он женат, имеет троих детей в возрасте от двух до десяти лет. Стал священником 11 лет назад. Немного служил в Гродно, большую часть времени — в Волковыске.