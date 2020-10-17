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Беларусь планирует полностью перейти на ID-карты к 2030 году
17.10.2020 13:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 окт - Sputnik. Беларусь планирует практически полностью перейти на ID-карты вместо паспортов к 2030 году, об этом заявил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач.
© Sputnik Вера Дашкевич
"С учетом того, что нет обязательного одновременного перехода на ID-карты, то практически полный переход на них может произойти в течение 10 лет (по истечении срока действия паспортов, у которых он составляет 10 лет)", - цитирует его
По его словам, это может произойти и раньше. "Развитие электронных сервисов и возможности ID-карты должны ускорить замену нынешних паспортов на ID-карты у основной массы активного в цифровом мире населения", - считает Ткач.
Первоначально ID-карты будут применяться для совершения пяти административных процедур и получения пяти электронных услуг. Со временем все услуги и административные процедуры, переведенные в электронную форму, можно будет совершать с ее помощью.
К слову, в Минске первые 100 человек уже
Биометрические документы в Беларуси планируют начать выдавать массово с января 2021 года. Документом, который будет использоваться внутри страны, будет ID-карта. Чтобы выехать за границу, нужен будет биометрический паспорт. Обычные бумажные паспорта при этом продолжат действовать.
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В Минске первые 100 человек уже получили биометрические документы нового образца, пока их выдают в тестовом режиме.
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