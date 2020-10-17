Беларусь планирует полностью перейти на ID-карты к 2030 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт - Sputnik. Беларусь планирует практически полностью перейти на ID-карты вместо паспортов к 2030 году, об этом заявил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач.

"С учетом того, что нет обязательного одновременного перехода на ID-карты, то практически полный переход на них может произойти в течение 10 лет (по истечении срока действия паспортов, у которых он составляет 10 лет)", - цитирует его БелТА .

По его словам, это может произойти и раньше. "Развитие электронных сервисов и возможности ID-карты должны ускорить замену нынешних паспортов на ID-карты у основной массы активного в цифровом мире населения", - считает Ткач.

Первоначально ID-карты будут применяться для совершения пяти административных процедур и получения пяти электронных услуг. Со временем все услуги и административные процедуры, переведенные в электронную форму, можно будет совершать с ее помощью.

К слову, в Минске первые 100 человек уже получили биометрические документы нового образца. Сейчас ID-карты и биометрические паспорта выдают в качестве эксперимента во Фрунзенском и в Партизанском районах, работа по их выдаче проводится в тестовом режиме.

Биометрические документы в Беларуси планируют начать выдавать массово с января 2021 года. Документом, который будет использоваться внутри страны, будет ID-карта. Чтобы выехать за границу, нужен будет биометрический паспорт. Обычные бумажные паспорта при этом продолжат действовать.