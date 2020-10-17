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Студентов разогнали, участницы женского марша продолжают движение в центр города
17.10.2020 14:35 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 17 октября. Марш студентов разогнали в районе проспекта Независимости и улицы Козлова. Есть задержанные, сколько — неизвестно.
Колонна женщин дошла до пересечения проспекта Независимости с улицей Сурганова, перебралась на другую сторону проспекта по подземному переходу (на сторону кинотеатра "Октябрь") и продолжает движение в центр города. Участницы шествия скандируют "Далучайся!" и "Жыве Беларусь!", "Честные выборы!", "Новые выборы!", "Пора менять лысую резину!", "Наш президент — Света!".
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 17 октября. Марш студентов разогнали в районе проспекта Независимости и улицы Козлова. Есть задержанные, сколько — неизвестно. Колонна женщин дошла до...
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