ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Студентов разогнали, участницы женского марша продолжают движение в центр города

17.10.2020 14:35 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 17 октября. Марш студентов разогнали в районе проспекта Независимости и улицы Козлова. Есть задержанные, сколько — неизвестно.

Колонна женщин дошла до пересечения проспекта Независимости с улицей Сурганова, перебралась на другую сторону проспекта по подземному переходу (на сторону кинотеатра "Октябрь") и продолжает движение в центр города. Участницы шествия скандируют "Далучайся!" и "Жыве Беларусь!", "Честные выборы!", "Новые выборы!", "Пора менять лысую резину!", "Наш президент — Света!".


Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 17 октября. Марш студентов разогнали в районе проспекта Независимости и улицы Козлова. Есть задержанные, сколько — неизвестно. Колонна женщин дошла до...
 
Новости дня
Новости общества
 
При освещении марша студентов в Минске задержаны два сотрудника БелаПАН и журналистка Onliner
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.10.2020
Mir24.TV Belarus
17.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика