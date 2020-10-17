Источник материала: БелаПАН

Минск, 17 октября. Марш студентов разогнали в районе проспекта Независимости и улицы Козлова. Есть задержанные, сколько — неизвестно.

Колонна женщин дошла до пересечения проспекта Независимости с улицей Сурганова, перебралась на другую сторону проспекта по подземному переходу (на сторону кинотеатра "Октябрь") и продолжает движение в центр города. Участницы шествия скандируют "Далучайся!" и "Жыве Беларусь!", "Честные выборы!", "Новые выборы!", "Пора менять лысую резину!", "Наш президент — Света!".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Студентов разогнали, участницы женского марша продолжают движение в центр города Минск, 17 октября. Марш студентов разогнали в районе проспекта Независимости и улицы Козлова. Есть задержанные, сколько — неизвестно. Колонна женщин дошла до...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.