ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

При освещении марша студентов в Минске задержаны два сотрудника БелаПАН и журналистка Onliner

17.10.2020 14:35 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 17 октября. При освещении марша студентов в Минске задержаны два сотрудника БелаПАН — фотокорреспондент Вадим Замировский и видеооператор Всеволод Зарубин.

Задержание Замировского видели и зафиксировали на фото коллеги. От Зарубина пришло сообщение "Меня взяли", сейчас его телефон недоступен.

Появилась также информация о задержании корреспондента Onliner Дарьи Спевак.


БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 17 октября. При освещении марша студентов в Минске задержаны два сотрудника БелаПАН — фотокорреспондент Вадим Замировский и видеооператор Всеволод...
 
Новости дня
Новости общества
 
Участницы женского марша продолжают идти в центр города, студентов разгоняют силовики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.10.2020
Mir24.TV Belarus
17.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика