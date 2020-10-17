Источник материала: БелаПАН

Минск, 17 октября. При освещении марша студентов в Минске задержаны два сотрудника БелаПАН — фотокорреспондент Вадим Замировский и видеооператор Всеволод Зарубин.

Задержание Замировского видели и зафиксировали на фото коллеги. От Зарубина пришло сообщение "Меня взяли", сейчас его телефон недоступен.

Появилась также информация о задержании корреспондента Onliner Дарьи Спевак.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так При освещении марша студентов в Минске задержаны два сотрудника БелаПАН и журналистка Onliner Минск, 17 октября. При освещении марша студентов в Минске задержаны два сотрудника БелаПАН — фотокорреспондент Вадим Замировский и видеооператор Всеволод...

БелаПАН.