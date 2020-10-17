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При освещении марша студентов в Минске задержаны два сотрудника БелаПАН и журналистка Onliner
17.10.2020 14:35 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 17 октября. При освещении марша студентов в Минске задержаны два сотрудника БелаПАН — фотокорреспондент Вадим Замировский и видеооператор Всеволод Зарубин.
Задержание Замировского видели и зафиксировали на фото коллеги. От Зарубина пришло сообщение "Меня взяли", сейчас его телефон недоступен.
Появилась также информация о задержании корреспондента Onliner Дарьи Спевак.
БелаПАН.
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Минск, 17 октября. При освещении марша студентов в Минске задержаны два сотрудника БелаПАН — фотокорреспондент Вадим Замировский и видеооператор Всеволод...
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