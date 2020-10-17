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Как во время акции в Минске задерживали студентов и журналистов
17.10.2020 14:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 17 октября на крыльце МГЛУ собралось несколько десятков студентов, которые колонной двинулись на улицу Козлова. После 13.00
Очевидцы сообщили, что задержали 7−10 человек. В милиции
«Да, есть задержанные в рамках административного процесса», — сказал представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.
Кроме того, известно о задержании журналистов TUT.BY и БелаПАН Вадима Замировского и Всеволода Зарубина, Onliner Дарьи Спевак. Корреспондента РИА «Новости» отпустили вскоре после задержания.
Так проходили задержания студентов и журналистов.
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Днем 17 октября на крыльце МГЛУ собралось несколько десятков студентов, которые колонной двинулись на улицу Козлова. После 13.00 начались задержания.
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