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Как во время акции в Минске задерживали студентов и журналистов

17.10.2020 14:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 17 октября на крыльце МГЛУ собралось несколько десятков студентов, которые колонной двинулись на улицу Козлова. После 13.00 начались задержания.


Фото TUT.BY предоставили читатели

Очевидцы сообщили, что задержали 7−10 человек. В милиции ТАСС сообщили, что задержаны несколько участников студенческой несанкционированной акции.

«Да, есть задержанные в рамках административного процесса», — сказал представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

Кроме того, известно о задержании журналистов TUT.BY и БелаПАН Вадима Замировского и Всеволода Зарубина, Onliner Дарьи Спевак. Корреспондента РИА «Новости» отпустили вскоре после задержания.

Так проходили задержания студентов и журналистов.

 
 
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Днем 17 октября на крыльце МГЛУ собралось несколько десятков студентов, которые колонной двинулись на улицу Козлова. После 13.00 начались задержания.
 
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