Источник материала: БелаПАН

Минск, 17 октября. На участке между площадью Победы и площадью Якуба Коласа по обеим сторонам проспекта Независимости продолжают гулять женщины с цветами. Некоторые идут поодиночке, некоторые — небольшими группами. Им сигналят проезжающие мимо машины, женщины в ответ показывают знак "виктория".

Мемориал на площади Победы огорожен металлическими заграждениями, там патрулируют силовики в балаклавах и с оружием.

После марша женщин, который завершился в районе площади Якуба Коласа около часа назад, был запланирован женский "демарш" в форме гулянья с цветами по проспекту.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Женщины с цветами гуляют по проспекту Независимости в Минске Минск, 17 октября. На участке между площадью Победы и площадью Якуба Коласа по обеим сторонам проспекта Независимости продолжают гулять женщины с цветами....

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.