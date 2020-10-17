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Женщины с цветами гуляют по проспекту Независимости в Минске
17.10.2020 15:29 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 17 октября. На участке между площадью Победы и площадью Якуба Коласа по обеим сторонам проспекта Независимости продолжают гулять женщины с цветами. Некоторые идут поодиночке, некоторые — небольшими группами. Им сигналят проезжающие мимо машины, женщины в ответ показывают знак "виктория".
Мемориал на площади Победы огорожен металлическими заграждениями, там патрулируют силовики в балаклавах и с оружием.
После марша женщин, который завершился в районе площади Якуба Коласа около часа назад, был запланирован женский "демарш" в форме гулянья с цветами по проспекту.
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 17 октября. На участке между площадью Победы и площадью Якуба Коласа по обеим сторонам проспекта Независимости продолжают гулять женщины с цветами....
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