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Женщины с цветами гуляют по проспекту Независимости в Минске

17.10.2020 15:29 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 17 октября. На участке между площадью Победы и площадью Якуба Коласа по обеим сторонам проспекта Независимости продолжают гулять женщины с цветами. Некоторые идут поодиночке, некоторые — небольшими группами. Им сигналят проезжающие мимо машины, женщины в ответ показывают знак "виктория".

Мемориал на площади Победы огорожен металлическими заграждениями, там патрулируют силовики в балаклавах и с оружием.

После марша женщин, который завершился в районе площади Якуба Коласа около часа назад, был запланирован женский "демарш" в форме гулянья с цветами по проспекту.


Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 17 октября. На участке между площадью Победы и площадью Якуба Коласа по обеим сторонам проспекта Независимости продолжают гулять женщины с цветами....
 
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