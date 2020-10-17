Источник материала: БелаПАН

Минск, 17 октября. Задержанные сегодня в Минске журналисты, которые освещали студенческий марш протеста, доставлены в РУВД для проверки документов, сообщил БелаПАН представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

При этом он отказался уточнить фамилии доставленных и место их нахождения. "В настоящий момент о задержании журналистов речи не идет, — сказал Лашкевич. — Есть журналисты, которые доставлены в одно из территориальных РУВД для разбирательства, у них проверяют документы".

По его словам, административный процесс в отношении журналистов не начат. "Если будет начат административный процесс, я вам дополнительно сообщу", — пообещал Лашкевич.

По имеющейся информации, сегодня в центре Минска были задержаны как минимум трое журналистов — сотрудники БелаПАН и tut.by Вадим Замировский и Всеволод Зарубин, а также корреспондент Onliner Дарья Спевак. Задерживался и корреспондент РИА Новости, но после проверки документов его отпустили — об этом сообщило российское информагентство.

Напомним, в минувшее воскресенье во время освещения Марша гордости по всей Беларуси было задержано около 40 сотрудников СМИ. 15 журналистов, задержанных в Минске, были доставлены в УВД Октябрьского района и провели там от 10 до 13 и более часов. Вначале им обещали просто проверить документы, затем составили протоколы по ст. 23.4 КоАП (неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Судов еще не было.

Все время, пока журналисты находились в Октябрьском РУВД, их на улице ждали коллеги. Не исключено, что сегодня Лашкевич не стал называть местонахождение задержанных во избежание сбора людей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пресс-служба ГУВД Мингорисполкома: О задержании журналистов речи пока не идет, они доставлены в РУВД для разбирательства Минск, 17 октября. Задержанные сегодня в Минске журналисты, которые освещали студенческий марш протеста, доставлены в РУВД для проверки документов, сообщил БелаПАН...

Елена Толкачева, БелаПАН.